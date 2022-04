Auren Energia, ex-Cesp, anuncia dividendos de R$ 100 milhões

A Auren Energia (AURE3), ex-Cesp, anunciou que irá pagar R$ 100 milhões em dividendos, equivalente a R$ 0,10 por ação. Os papéis da companhia fecharam o último pregão cotados a R$ 16,01.

Do montante total, R$ 13,95 milhões corresponde ao dividendo obrigatório, de 25% do lucro líquido de ajustado do ano passado. Os R$ 86,05 milhões restantes serão em forma de dividendo adicional.

Terão direito aos dividendos aqueles que tiverem ações da companhia em 3 de maio. Quem comprar a ação após o período, não receberá o provento.

O pagamento, já aprovado pelo conselho da companhia, será submetido a deliberação em assembleia geral com acionistas, em 29 de abril.

