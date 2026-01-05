AUAU3: fusão entre Petz e Cobasi estreia hoje na B3 — o que muda?

A partir de hoje, não tem mais PETZ3 na bolsa. No lugar, entra uma ação com código diferente, mas que diz muito sobre o negócio da nova companhia: AUAU3 marca a fusão de negócios entre Petz e Cobasi na bolsa brasileira.

A operação foi concluída na última sexta-feira, 2 de janeiro.

Na prática, a Petz passou a ser uma subsidiária da Cobasi. Quem tinha ações da Petz antes da combinação vai receber, por papel:

uma ação ordinária da nova companhia;

uma ação preferencial resgatável.

Essas ações preferenciais serão integralmente resgatadas, com pagamento total estimado em R$ 270 milhões, corrigidos pelo CDI.

O valor estimado corresponde a R$ 0,71 por ação preferencial, com pagamento previsto em até 15 dias úteis após o fechamento da operação.

Aprovação do Cade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, no começo de dezembro, a fusão entre a Petz e a Cobasi, com algumas restrições.

A operação criará a maior rede de produtos e serviços para animais de estimação do Brasil e uma das maiores da América Latina. Para concluir a fusão, as empresas deverão vender 26 lojas no estado de São Paulo, representando cerca de 3,3% do faturamento combinado.

Com o fechamento da fusão, a nova companhia terá um faturamento anual de aproximadamente R$ 7 bilhões. Além disso, a economia de custos gerada pelas sinergias deverá atingir R$ 330 milhões.

A decisão foi tomada após um recurso da Petlove, principal concorrente, que alegou que a fusão prejudicaria a concorrência. Apesar disso, o Cade aprovou o acordo, destacando o interesse de potenciais compradores, como a Petlove, e informou que continuará monitorando o impacto da fusão no mercado.