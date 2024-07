Atentado eleva patrimônio de Trump em R$ 6,5 bilhões

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, viu seu patrimônio crescer significativamente na segunda-feira, 15, dias após sobreviver a um atentado na Pensilvânia. De acordo com a Forbes, Trump adicionou cerca de R$ 6,5 bilhões ao seu patrimônio, um aumento de 21,8%. Esse crescimento é atribuído ao aumento do interesse dos investidores na Trump Media, que possui a plataforma de mídia social Truth Social. As informações são da QZ.

As ações da Trump Media subiram mais de 35% na segunda-feira, após atingirem ganhos superiores a 50% antes da abertura do mercado. As ações estão sendo negociadas a aproximadamente R$ 228,06 (US$ 42) por ação, resultando em uma capitalização de mercado de cerca de R$ 43,31 bilhões (US$ 7,98 bilhões).

Trump, que detém a maior parte das ações da Trump Media, possui cerca de 65% das ações ordinárias da empresa.

Atentado contra Trump

O ex-presidente, principal candidato republicano à presidência, foi ferido em um comício de campanha em Butler, Pensilvânia, no sábado, 13, em um atentado que está sendo investigado como tentativa de assassinato.

Vídeos mostram Trump sendo rapidamente retirado do palco por agentes do Serviço Secreto após os disparos, com sangue escorrendo de seu ouvido direito. Trump está fora de perigo e planeja anunciar seu candidato a vice-presidente na segunda-feira (15), às 16h30 (horário de Brasília), durante a Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, Wisconsin.

Outras três pessoas foram feridas durante o tiroteio. Os residentes da Pensilvânia, David Dutch e James Copenhaver, estão em condição estável, segundo a polícia estadual. Corey Comperatore, 50 anos, foi morto durante o atentado.

Motivação segue sem esclarescimento

O atirador Thomas Crooks, um jovem de 20 anos, viajou de sua casa na Pensilvânia até um comício de Donald Trump, onde subiu em um telhado e disparou contra o ex-presidente, que sofreu uma lesão leve na orelha e foi rapidamente retirado do local pela segurança. Agentes do Serviço Secreto dos EUA neutralizaram Crooks no ato. O ataque deixou um morto, dois feridos graves e muitas perguntas sobre as motivações do atirador. O incidente repercutiu em todo o país, intensificando as tensões em uma das eleições presidenciais mais polarizadas da história dos EUA.

Até agora, as autoridades não identificaram uma ideologia específica associada a Crooks, que aparentemente agiu sozinho. Também não há indícios de que ele sofria de problemas de saúde mental. A investigação ainda está no início, e os investigadores não encontraram declarações ameaçadoras nas contas de redes sociais de Crooks.