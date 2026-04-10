Ataque derruba produção de petróleo saudita em 600 mil barris/dia

Um ataque a instalações energéticas na Arábia Saudita danificou uma unidade da refinaria Satorp e já reduz a oferta de petróleo do país entre 600 mil a 700 mil barris por dia, segundo dados da TotalEnergies.

O episódio também afetou o principal corredor de exportação saudita, ampliando o risco de disrupção no fornecimento global da commodity, acrescentaram fontes consultadas pela Reuters.

A petroleira francesa afirmou que uma das linhas de processamento da refinaria foi atingida durante incidentes ocorridos entre a noite de terça, 7, e quarta-feira, 8, o que levou à paralisação da unidade.

A empresa ainda avalia os impactos financeiros sobre as operações e disse que não houve vítimas.

Localizada em Jubail, a Satorp é uma das maiores refinarias do mundo, com capacidade para processar 465 mil barris de petróleo por dia. A operação é controlada pela Saudi Aramco, com 62,5% de participação, enquanto a TotalEnergies detém os outros 37,5%.

Exportação é afetada

O fluxo no oleoduto Leste-Oeste, atualmente a única rota de exportação de petróleo bruto da Arábia Saudita, caiu cerca de 700 mil barris por dia, de acordo com a Saudi Press Agency.

A extensão dos danos e a normalização do fluxo no oleoduto devem ser os principais pontos de atenção no curto prazo, indicaram fontes à Reuters.

O local foi alvo de um ataque atribuído ao Irã poucas horas após um cessar-fogo envolvendo Estados Unidos (EUA) e Israel.

A queda na produção e a redução no escoamento reforçam o risco na oferta global do petróleo, em um momento em que o Estreito de Ormuz encontra-se praticamente fechado, mesmo com cessar-fogo.