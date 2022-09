Atacadão, do Grupo Carrefour (CRFB3), pagará juros sobre capital próprio em setembro

O Atacadão, do Grupo Carrefour (CRFB3), comunicou o mercado nesta segunda-feira, 12, o pagamento de juros sobre capital próprio à seus acionistas.

Ao todo, o Atacadão irá pagar R$ 270 milhões, referentes ao ano de 2022. Para cada ação em circulação, a companhia irá distribuir o total de R$ 0,128350843.

O pagamento será realizado no dia 29 de setembro deste ano para acionistas que tinham posição na empresa até o dia 16 de setembro. A partir do dia 19, as ações serão negociadas na bolsa de valores sem o direito ao pagamento, classificadas como "ex-direitos".

O Atacadão ressalta que haverá pagamento de Imposto de Renda na fonte, exceto para acionistas que são comprovadamente imunes ou isentos do imposto.

Por fim, a companhia de varejo lembra que o valor mencionado do pagamento está sujeito a futuras alterações em razão da variação do número de ações decorrentes de emissões de ações ou negociações com as próprias ações do Atacadão, estando inclusas aquelas decorrentes de exercícios de opções de compra de ações.

Resultados do Carrefour (CRFB3) no 2T22

No segundo trimestre do ano, o Grupo Carrefour teve um lucro líquido de R$ 600 milhões, número que representa um aumento de 1,3% se comparado com o mesmo período no ano passado.

Quanto aos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado da companhia, o valor registrado entre os meses de abril a junho foi de R$ 1,7 bilhão, mostrando um aumento de 24,5% se comparado com o mesmo período em 2021.

Em suas vendas brutas no segundo trimestre de 2022, o Grupo Carrefour registrou um total de R$ 26,5 bilhões, valor que mostra um aumento de 35,6% em um comparativo ano a ano.

Se contado separadamente, o Atacadão registrou de abril a junho de 2022 um total de R$18,26 bilhões em vendas brutas, total que representa um aumento de 29,4% se comparado com o mesmo período em 2021.

