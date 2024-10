Ata do Fomc, falas de dirigentes do Fed, inflação no Brasil e juros na Índia: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, 9. Nos Estados Unidos, após fechar em alta na sessão anterior com ajuda das empresas de tecnologia, os índices futuros de Nova York caem à espera de pistas sobre o rumo da política monetária,.

Na Ásia, as bolsas fecharam mistas, com as da China liderando as quedas. O principal índice acionário chinês, o Xangai Composto, encerrou as negociações com desvalorização de 6,62%, na esteira da frustração do mercado em relação à ausência de novos estímulos fiscais por parte do governo.

Na Europa, as bolsas ensaiam recuperação modesta, mas ainda em tom de cautela devido ao sentimento mais negativo dos mercados asiáticos. Pela manhã, as bolsas operam com ligeira alta.

Ata do Fomc

Investidores aguardam a divulgação da ata do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) dos EUA, que deverá ser divulgada às 15h, assim como a fala de sete dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

O mercado irá buscar pistas sobre os próximos passos do Fed. Com base nos últimos movimentos, como falas do presidente do BC americano, Jerome Powell, e um payroll bem acima do esperado, tudo indica que os Estados Unidos podem realizar um “pouso suave”.

Pela manhã, a plataforma FedWatch, do CME Group, apontava para 88,7% de chance do Fed cortar os juros em 0,25 pontos-percentuais (p.p.), enquanto 11,3% apostavam em um corte maior, de 0,50 p.p. na próxima reunião.

Já a curva de juros futuros mostram que as taxas de até um ano avançam ligeiramente, enquanto as taxas futuras de longo prazo recuam, com o T-10 caindo 0,40% por votla das 8h.

Cronograma de falas do Fed

09h00 – Raphael Bostic, de Atlanta

Raphael Bostic, de Atlanta 10h15 – Lorie Logan, de Dallas

Lorie Logan, de Dallas 11h30 – Austan Goolsbee, de Chicago

Austan Goolsbee, de Chicago 13h15 – Tom Barkin, de Richmond

Tom Barkin, de Richmond 13h30 – Vice-presidente Philip Jefferson

Vice-presidente Philip Jefferson 18h00 – Susan Collins, de Boston, e Raphael Bostic, de Atlanta

Susan Collins, de Boston, e Raphael Bostic, de Atlanta 19h00 – Mary Daly, de São Francisco

IPCA

No cenário local, destaque para o Índice de Preços Amplo ao Consumidor (IPCA), que será divulgado às 9h. A expectativa do mercado, segundo as Projeções Broadcast, é de que o indicador registre alta mensal de 0,45% em setembro, ante a deflação de 0,2% do mês anterior, pressionado por energia e alimentos.

Nesta manhã, a grande maioria do mercado precifica um aumento de 0,50 pontos percentuais (p.p.). Segundo a plataforma da B3, 73,50% apostavam nessa hipótese. Entretanto, investidores ainda seguem incertos, com diversas outras possibilidades aparecendo: manutenção (1,50%), aumento de 0,25 p.p. (13,50%), aumento de 0,75 p.p. (8,50%) e aumento de 1 p.p. (2%).

Quarta-feira, 9 de outubro

8h00 – Fipe: IPC da 1ª quadrissemana de outubro - Brasil

Fipe: IPC da 1ª quadrissemana de outubro - Brasil 10h00 – FGV: IGP-M (1ª prévia, outubro) - Brasil

FGV: IGP-M (1ª prévia, outubro) - Brasil 9h00 – IBGE: IPCA - Brasil

IBGE: IPCA - Brasil 11h00 – EUA/Deptº do Comércio: Estoques no Atacado de agosto

EUA/Deptº do Comércio: Estoques no Atacado de agosto 11h30 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 4/10

EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 4/10 14h30 – BC: Fluxo cambial (semanal) - Brasil

BC: Fluxo cambial (semanal) - Brasil 14h30 – BC: Índice Commodities Brasil - Brasil

BC: Índice Commodities Brasil - Brasil 15h00 – Divulgação da ata do Fomc - EUA

Manutenção de taxa de juros na Índia

O Banco Central da Índia (RBI, na sigla em inglês) manteve, por cinco votos a um, a taxa básica de juros em 6,50% ao ano nesta quarta-feira, conforme esperado pelo mercado. Apesar da decisão refletir uma postura cautelosa, o banco deixou em aberto a possibilidade de flexibilizar a política monetária futuramente, que permanece estável desde fevereiro de 2023.

O presidente do RBI, Shri Shaktikanta Das, embora o núcleo da inflação pareça estar se estabilizando, o RBI continuará vigilante. Em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Índia subiu 3,65%, abaixo da meta de inflação de 4%. Já a economia da Índia registrou crescimento de 6,7% no segundo trimestre de abril a junho, também abaixo da previsão do banco central.