Ata do Fed, Câmara decide voto do Carf, mudança na reforma tributária e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais iniciaram em queda nesta quarta-feira, 5, que marca a volta do mercado americano após o feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos. Índices futuros de Nova York operam em queda.

Ata do Fomc: perspectivas após a pausa

A grande expectativa de investidores globais nesta quarta é para a divulgação da ata da última reunião do Fomc, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed). Na decisão anterior, o Fed interrompeu o ciclo de altas após dez elevações consecutivas na taxa de juro, mas sinalizou que sinalizou que o aperto monetário ainda não chegou ao fim.

O consenso do mercado é de que o Fomc volte a subir a taxa de juro americana já na próxima reunião. A probabilidade precificada de o Fed voltar a subir juro é de 86% contra 81% na semana passada, segundo o monitor do CME Group. Vale lembrar ainda que na última decisão os membros do Fed elevaram suas projeções para a taxa de juro do fim do ano, passando a incluir a possibilidade de duas altas de 0,25 ponto percentual.

"A ata irá lançar alguma luz sobre o compromisso entre manter as taxas inalteradas, mas sinalizar fortemente mais altas à frente. Do ponto de vista do mercado, será fundamental avaliar para onde a maioria do comitê vê a dinâmica do núcleo da inflação e o espaço para mais aperto. Os mercados também serão sensíveis a quaisquer detalhes sobre as posições dos membros sobre os cortes nas taxas", disse em nota Francesco Pesole, estrategista de câmbio do ING.

Câmara define voto de qualidade do Carf

No Brasil, as atenções continuam voltadas para Brasília, onde as negociações de pautas econômicas segue a pleno vapor.

A Câmara deverá votar nesta quarta o projeto de lei que altera as regras de funcionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Em debate está a volta do chamado "voto de qualidade", que daria ao governo a prerrogativa de desempatar disputas envolvendo o pagamento de impostos no Carf. O órgão é formado por um conselho paritário com membros do Estado e sociedade.

A volta do voto de qualidade garantiria ao governo uma maior arrecadação, tendo uma contribuição positiva do ponto de vista fiscal. Investidores também esperam que, com a votação do Carf, a Câmara concentre esforços no avanço do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária.

Reforma tributária sofrerá mudanças

A intenção do presidente da Câmara, Arthur Lira, era votar a reforma tributária ainda nesta semana. Mas a proposta, que mexe com interesses de diversos setores e entes federativos, tem sofrido alguns entraves. Segundo o relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), devem ser feitas algumas alterações no texto para viabilizar sua aprovação. O próprio Lira havia admito no início da semana que o projeto poderia passar por mudanças para angariar votos. Ainda nesta quarta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador do estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas, se reúnem para discutir os pormenores da proposta.