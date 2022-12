Ata do Copom reforça preocupação do BC sobre dinâmica fiscal do próximo governo

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central divulgada nesta terça-feira, 13, voltou a ressaltar a "elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais adicionais". As preocupações fazem referência, ainda que indiretamente, à PEC da Transição, que propõe o aumento de gastos sem contrapartidas, e a esperada subsituição do teto de gastos por uma nova âncora fiscal.

A dinâmica da política fiscal, segundo a ata do Copom, "pode afetar a inflação não só por meio dos efeitos diretos na demanda agregada, como também via preços de ativos, grau de incerteza na economia, expectativas de inflação e taxa de juros neutra".

O Banco Central também afirmou que os efeitos da política monetária devem perder força em caso de "reversão de reformas estruturais que levem a uma alocação menos eficiente de recursos". As declarações contidas na ata, vale destacar, foram feitas diante de sinalizações de que o novo governo poderia rever reformas feitas nos últimos anos, como a previdenciária e trabalhista.

A ata ainda pontuou que, sem a "existência de capacidade ociosa na economia e confiança sobre a sustentabilidade da dívida", as políticas expansionistas podem não ter o efeito desejado sobre a atividade econômica. "Em ambiente de hiato do produto reduzido, o impacto de estímulos fiscais significativos sobre a trajetória de inflação tende a se sobrepor aos impactos almejados sobre a atividade econômica."

Reino Unido no retrovisor

O Copom também alertou sobre os efeitos de possíveis aventuras fiscais, traçando um paralelo com o ambiente internacional. Segundo a ata, há "uma maior sensibilidade dos ativos financeiros aos fundamentos fiscais, inclusive em países avançados". O ambiente, portanto, "requer maior cautela na condução das políticas econômicas também por parte de países emergentes", disse a ata.

A referência, ainda que indiretamente, remonta ao episódio do Reino Unido, em que a libra esterlina bateu mínima histórica frente ao dólar após o anúncio de medidas expansionistas pelo então novo governo da primeira minista Liz Truss.

Momento é de "serenidade"

Segundo o Copom, "há ainda muita incerteza sobre o cenário fiscal" e o momento "requer serenidade na avaliação de riscos". Na reunião da última semana, o Copom manteve a taxa Selic estável pela quarta decisão consecutiva.

"O Comitê acompanhará com especial atenção os desenvolvimentos futuros da política fiscal e, em particular, seus efeitos nos preços de ativos e expectativas de inflação, com potenciais impactos sobre a dinâmica da inflação prospectiva", afirmou.

Inflação ainda desafiadora

Do lado da inflação, o Copom classificou o cenário como ainda "desafiador". O comitê disse esperar que a recente queda de commodities reduza as pressões globais sobre bens, mas a inflação de serviços "deve demorar a se dissipar"