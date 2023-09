Ata do Copom, IPCA-15, risco de shutdown nos EUA e o que mais move o mercado

Investidores deverão digerir a ata da última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) ao longo desta terça-feira, 26. O documento, que trouxe detalhes sobre a reunião de dois dias, foi divulgado nesta manhã.

Ata do Copom

Trechos-chaves do comunicado da decisão foram reiterados, como o de que a Copom deverá manter o ritmo de cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões e de que a magnitude total do ciclo de cortes dependerá da desinflação.

Apesar da sinalização, a possibilidade de o BC acelerar o ritmo de cortes ainda neste ano segue amplamente debatida. Parte significativa das apostas são de que já haveria espaço para um corte de 0,75 p.p. em dezembro. A Selic terminal, a última antes do fim do ciclo de cortes, também segue dividindo opiniões no mercado, com as estimativas variando de 8,5% a 10,75%.

Na ata, o Copom afirmou que o espera por uma dinâmica desinflação mais lenta, mas afirmou que a trajetória "segue com uma dinâmica corrente mais benigna, exibindo desaceleração tanto na inflação de serviços quanto nos núcleos de inflação."

A ata ainda abordou os potenciai motivos pelo crescimento acima do esperado nos últimos trimestres e a maior incerteza no exterior, com núcleos de inflação ainda altos e mercado de trabalho apertado.

IPCA-15

Ainda pela manhã, às 9h, será divulgado o Índice de Preço ao Consumidor Amplo da primeira quinzena (IPCA-15) de setembro A expectativa é de alta mensal de 0,38%, com aceleração da inflação anual de 4,24% para 5,01%. Um dado abaixo do esperado tende a aumentar a expectativas por cortes mais agressivos na taxa de juros.

Exterior: 4º dia de queda

No exterior, os principais índices de ações operam em terreno negativo pelo quarto pregão consecutivo. As perdas foram desencadeadas pela sinalização de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros elevadas por mais tempo, podendo ainda voltar a subir juros neste ano. A esta preocupação soma-se os temores de um shutdown na economia americana, diante da necessidade de o Congresso aprovar o financiamento para o ano fiscal que começa em 1º de outubro.

