Ata do Copom, IPCA-15, Fleury e o que mais move o mercado

O mercado internacional dá sinais de recuperação no início desta terça-feira, 27, após sucessivas perdas nos últimos dias. Índices dos Estados Unidos, que vêm de cinco quedas seguidas, apresentam firme alta no mercado de futuros. Já o dólar recua contra as principais moedas do mundo, inclusive a libra, que registrou sua mínima histórica no início da semana.

Bolsas da Europa, no entanto, operam ainda sem uma direção definida. Entre os destaques negativos do continente está a queda da bolsa do Reino Unido, onde crescem as expectativas para uma postura mais dura de sue banco central, o Bank of England, após planos expansionistas do novo governo atiçarem os temores fiscais e inflacionários na região.

No Brasil, economistas devem repercutir ainda pela manhã a ata da última decisão do Copom, que marcou o fim do ciclo de alta de juros. Vale lembrar que a reunião foi marcada por divergências sobre a possibilidade de uma nova elevação, apoiada por dois dos nove membros votantes.

No comunicado da decisão, considerado "hawkish" pelo mercado, o Copom afirmou que não irá "hesitar" em voltar a subir juros, caso a deflação esperada não se concretize.

Projeções de inflação, por sinal, podem voltar a ser reajustados, com a divulgação do IPCA-15 nesta terça, referente à primeira quinzena de setembro. O consenso da Bloomberg é de uqe o IPCA-15 apresente deflação de 0,2%, derrubando a inflação anual de 9,6% para 8,14%.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Desempenho dos indicadores às 7h25 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,78 %

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,99%

Nasdaq futuro (Nova York): + 1,21%

DAX (Frankfurt): + 0,46%

CAC 40 (Paris): - 0,47%

FTSE 100 (Londres): - 0,25%

Stoxx 600 (Europa): + 0,38%

Hang Seng (Hong Kong)*: + 0,03%

Shangai Composite (Xangai)*: + 1,40 %

Fleury compra Retina Clic

A Fleury (FLRY3) anunciou a aquisição da Retina Clic por R$ 21 milhões. A companhia, com atividades na cidade de São Paulo, oferece serviços oftalmológicos, como consultas, exames e tratamentos. Sua receita bruta em 2021 foi de R$ 23,4 milhões.