Ata do Copom, China, reação ao Itaú, balanços e Americanas: 5 assuntos que movem o mercado

Bolsas internacionais operam no vermelho desta terça-feira, 7, após os principais índices de Wall Street terem registrado mais uma alta na véspera, ainda embalados pelas perspectivas de um Federal Reserve (Fed) mais suave. O tom negativo tem como pano de fundo as falas do presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, que sinalizou que os cortes de juros não começarão tão cedo nos Estados Unidos.

Ata do Copom

Perspectivas para a política monetária também devem dar o tom ao mercado brasileiro nesta terça, com investidores repercutindo a ata da última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). O documento oi divulgado nesta manhã. Assim como no comunicado, o Copom reforçou que vê espaço para manter o ritmo de cortes em 0,50 ponto percentual (p.p.) nas próximas reuniões, praticamente excluindo a possibilidade de os cortes passarem para 0,25 p.p. na primeira reunião de 2024.

Quanto ao ambiente externo, o Copom reforçou que segue "adverso", tendo em vista a "elevação das taxas de juros de prazos mais longos nos Estados Unidos, da resiliência dos núcleos de inflação em níveis ainda elevados em diversos países e de novas tensões geopolíticas". O cenário, disse a ata, "exige cautela de emergentes".

Balança comercial da China

Principal parceira comercial do Brasil, a China divulgou nesta madrugada seus dados da balança comercial de outubro. O saldo ficou bem abaixo do esperado, em 405 bilhões iuanes. O consenso era de um saldo de 572 bilhões de iuanes. A surpresa foi resultado de importações acima da expectativas, com alta de 3% ante projeção de queda de 4,8%. As exportações, por outro lado, caíram 6,4% ante projeção de queda de 4,8%.

Reação ao Itaú

Outro tema bastante aguardado desta terça é a reação de investidores ao balanço do Itaú (ITUB4), banco com o maior peso no Ibovespa. O lucro líquido gerencial do terceiro trimestre foi de R$ 9,04 bilhões, 12% acima na comparação anual. O retorno sobre capital (ROE, a sigla em inglês) gerencial foi de 20,9%. O banco ainda divulgou projeções para este ano.

Balanços

Para esta terça ainda estão previstos os balanços da Alliança, Arezzo, BrasilAgro, Cury, Dexco, Direcional, Iguatemi, Movida e Rede D’Or, Totvs.

Americanas

A Americanas (AMER3) informou ter encerrado as negociações para a venda do Hortifruti Natural da Terra. A empresa informou ainda que não pretende vender a Natural da Terra e a Uni.Co no curto prazo. As vendas, afirmou a empresa, " só fazem sentido dentro de determinados parâmetros, principalmente de preço."