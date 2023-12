Ata do Copom, AGC da Americanas e decisão do BoJ: 3 decisões que movem o mercado

As bolsas internacionais operam sem uma direção definida nesta terça-feira, 19. O tom mais ameno ocorre após o rali motivado pelas expectativas de quedas de juros nos Estados Unidos. O S&P 500 subiu em sete dos últimos oito pregões, ficando a menos de 100 pontos do nível recorde.

Ata do Copom

No Brasil, perspectivas de afrouxamento da política monetária também tem contribuído para o bom momento da bolsa local. Nesta terça, investidores irão repercutir a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta manhã. No documento, o Copom reforçou a sinalização de que manterá o ritmo de 0,50 ponto percentual de corte pelas "próximas reuniões".

"Com relação aos próximos passos, os membros do Comitê concordaram unanimemente com a expectativa de cortes de 0,50 ponto percentual nas próximas reuniões e avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário", diz a ata.

Sobre a magnitude de todo o ciclo de corte, o Copom sinalizou que "dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação".

A ata ainda tratou sobre a melhora do cenário internacional, especialmente do americano. "Mostra-se menos adverso do que na reunião anterior, marcado pelo arrefecimento das taxas de juros de prazos mais longos nos Estados Unidos e sinais incipientes de queda de núcleos de inflação."

Decisão do BoJ

Sinais positivos dos Estados Unidos também tem ajudado outros bancos centrais a manterem uma postura mais branda. Esse é o caso do Bank of Japan (BoJ), que manteve sua taxa de juro inalterada em 0,10% negativa em decisão desta madrugada. Também indicada a continuação da política considerada ultra-expansionista. A bolsa do Japão subiu 1,32%.

AGC da Americanas

No radar corporativo, investidores devem se atentar à Assembleia Geral de Credores da Americanas, que deverá dar o aval ao plano de recuperação judicial da companhia. Em comunicado divulgado na última noite, a Americanas disse ter conseguido o apoio de detentores que representam "significativamente" mais de 60% da dívida da empresa.

Além da aprovação por maioria do volume de créditos, a Americanas precisa do apoio da maioria simples dos credores presentes na AGC. Para esse critério, cada credor tem direito a um voto no cômputo geral.

Confira as últimas notícias de Invest: