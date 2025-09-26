Invest

AstraZeneca se antecipa a prazo dado por Trump e oferece descontos de até 70% em remédios nos EUA

Medida acompanha prazo do governo Trump para cortes nos preços de medicamentos até 29 de setembro

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 20h46.

A farmacêutica AstraZeneca passará a oferecer descontos de até 70% em dois de seus medicamentos, Airsupra e Farxiga, destinados para asma e diabetes, nos Estados Unidos.

A iniciativa será realizada por meio de uma plataforma de venda direta ao consumidor para pacientes elegíveis com receita médica, disponível a partir de 1º de outubro, de acordo com informações do The Wall Street Journal.

A medida antecipa o prazo definido pelo presidente Donald Trump, que solicitou às empresas farmacêuticas que apresentassem propostas de redução de preços até 29 de setembro.

Outras companhias, como a Bristol Myers Squibb, já lançaram programas similares, oferecendo descontos de até 80% em medicamentos específicos.

Com a nova plataforma, os pacientes poderão adquirir os medicamentos à vista com desconto, sem intermediação de seguradoras ou farmácias. O objetivo da AstraZeneca é facilitar o acesso aos tratamentos e antecipar-se ao prazo definido pela administração americana.

A iniciativa faz parte de uma série de ações do setor farmacêutico para atender à pressão do governo norte-americano por preços mais baixos e maior transparência no custo dos medicamentos.

Programas semelhantes têm sido implementados por outras grandes farmacêuticas nos últimos meses, beneficiando pacientes com condições crônicas e tratamentos de longo prazo.

Trump anuncia tarifa de 100% sobre medicamentos importados

Além disso, os Estados Unidos informou que vão impor uma tarifa de 100% sobre importações de medicamentos de marca ou patenteados a partir de 1º de outubro, a menos que a empresa esteja construindo uma fábrica no país.

Segundo Trump, produtos farmacêuticos de empresas que já iniciaram construção nos EUA não serão taxados.

A Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) se posicionou contra a medida, destacando que 53% dos US$ 85,6 bilhões em insumos usados em medicamentos consumidos nos EUA já são fabricados internamente, enquanto o restante vem da Europa e outros aliados.

