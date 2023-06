AstraZeneca estuda separar negócios na China e fazer IPO em Hong Kong

Para seguir crescendo mesmo com conflitos entre os Estados Unidos e a China começando a ecoar, a farmacêutica AstraZeneca está cogitando separar seus negócios no país oriental e listar essa nova empresa em Hong Kong. As informações são do Financial Times.

A farmacêutica anglo-sueca começou a discutir a ideia com banqueiros há vários meses e está entre um número crescente de empresas multinacionais que agora consideram essa opção, de acordo com três pessoas familiarizadas com as negociações.

Uma separação pode não acontecer, alertaram as mesmas pessoas. Uma das pessoas disse que listar a empresa em Xangai também é um apossibilidade, diz o veículo de negócios.

A AstraZeneca, que é a maior empresa listada no Reino Unido em valor de mercado de £ 183 bilhões, deixaria suas operações na China em uma empresa separada, mas manteria o controle do negócio.

A ideia está “na mesa há alguns anos”, disse um consultor da AstraZeneca, acrescentando que havia sido deixada de lado até recentemente em meio a uma queda global nas ações de biotecnologia.

Para operar na China

Um banqueiro ouvido pelo Financial Times diz que toda multinacional negócios representativos na China consideram algio como uma separação das unidades de negócio e uma possível listagem local.

Uma pessoa com conhecimento sobre os planos da AstraZeneca disse que listar uma unidade separada em Hong Kong ou Xangai poderia isolá-la politicamente de qualquer movimento da China para reprimir empresas estrangeiras, tornando-a uma empresa da atividade doméstica. Também ofereceria uma fonte separada de capital.