Assento que vira cama chega à classe econômica em aviões da United; veja foto

A United Airlines quer lançar a partir de 2027 uma nova opção de assento na classe econômica que vira cama, em busca de oferecer mais conforto em voos longos sem que os passageiros paguem pela executiva. A novidade, chamada Relax Row, mira pessoas dispostas a gastar um pouco mais por espaço extra e faz parte da estratégia da empresa de ganhar mais com serviços premium.

A ideia é que uma fileira de três assentos seja transformada em uma superfície horizontal após a decolagem, com o uso de apoios de perna ajustáveis, colchão, travesseiros e cobertores.

No fechamento do último pregão, no dia 2, as ações da United Airlines listadas em Nova York tiveram queda de 3,02%, a US$ 92,21. Mas no ano acumula alta de quase 60%.

A empresa pretende começar no próximo ano e expandir gradualmente. Até 2030, mais de 200 aviões devem ter essa configuração, incluindo modelos maiores como Boeing 787 e 777. Cada avião pode conter até 12 seções do Relax.

O vice-presidente executivo e diretor comercial da United Airlines, Andrew Nocella, afirmou que a iniciativa faz parte da estratégia de ampliar a oferta de experiências diferenciadas dentro da cabine econômica.

"Passageiros da classe econômica em voos longos merecem uma opção com mais espaço e conforto, e essa é uma forma de atender essa demanda. A United é a única companhia aérea da América do Norte a oferecer um produto como o Relax Row, e isso é um dos fatores que reforçam a fidelização dos nossos clientes”, disse.

Os aviões que receberão a novidade também devem incorporar outras melhorias na econômica, como telas maiores nos encostos dos assentos, conectividade via Bluetooth para fones de ouvido e entradas USB-C.

Modelo de receita e incertezas

Apesar do anúncio, a companhia ainda não detalhou quanto pretende cobrar pelo serviço nem como será o modelo de comercialização, o que indica que a monetização do produto ainda está em desenvolvimento.

Assentos: Nova configuração será instalada em mais de 200 aviões até 2030, mas preço ainda é incerto. (United Airlines/Divulgação)

Mais detalhes devem ser divulgados próximo ao lançamento, sem confirmação de preços ou regras específicas. Permanecem em aberto questões como a possibilidade de compra antecipada, critérios de elegibilidade e eventuais restrições operacionais. Todavia, esse tipo de indefinição é comum em lançamentos desse porte.

Concorrência e tendências

Embora a United afirme deter exclusividade desse formato na América do Norte, outras companhias aéreas já testam soluções semelhantes em mercados internacionais.

A Lufthansa, por exemplo, permite que passageiros reservem fileiras inteiras na econômica em voos longos, dependendo da disponibilidade.

Já a Vietnam Airlines e a All Nippon Airways oferecem alternativas que transformam assentos em áreas de descanso.

A principal diferença é que essas soluções costumam ser condicionadas à existência de lugares vagos e não fazem parte de uma configuração fixa da aeronave. No caso da United, o Relax Row será integrado ao design.

O movimento reflete uma tendência mais ampla do setor aéreo, em que companhias buscam aumentar receitas auxiliares e diversificar produtos dentro do mesmo voo.

Em vez de depender apenas da venda de passagens, algumas empresas têm investido em melhorias, serviços adicionais e novas categorias intermediárias para elevar a rentabilidade.