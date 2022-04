Assembleia da Petrobras, PPI nos EUA e o que mais move o mercado

Os números recentes da inflação americana voltam ao centro das atenções do mercado internacional nesta quarta-feira, 13, com a divulgação do Índice de Preço ao Produtor americano (PPI, na sigla em inglês) prevista para às 9h30.

A expectativa é de que o PPI referente a março acelere de 0,8% para 1,1%, com o PPI acumulado de 12 meses indo a 10,6%.

A inflação ao consumidor, divulgada ontem nos Estados Unidos, saiu levemente acima do esperado, em 8,5%, enquanto o núcleo do índice de preços (CPI, na sigla em inglês) desacelerou de 0,5% para 0,3% em março, ficando em 6,5% na comparação anual.

A desaceleração do núcleo, segundo o Bank of America, pode indicar que a inflação americana está no pico. A primeira reação aos dados da véspera foi positiva, mas o humor virou durante o dia, com as principais bolsas fechando em queda. Aqui, o Ibovespa caiu pelo terceiro pregão consecutivo, encerrando pouco mais de 5.000 pontos abaixo de seu maior fechamento do ano.

Os índices de Nova York, que também vêm de três perdas seguidas, buscam alguma recuperação no mercado de futuros desta manhã. Mas a alta dos rendimentos dos títulos americanos mantém a cautela entre investidores.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Veja a seguir o desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília): Hang Seng (Hong Kong): +0,26% SSE Composite (Xangai): -0,82% Nikkei (Tóquio): +1,93% FTSE 100 (Londres): +0,04% DAX (Frankfurt): -0,83% CAC 40 (Paris): -0,43% S&P futuro (Nova York): +0,32% Nasdaq futuro (Nova York): +0,44% Petróleo Brent (Londres): +1,04% (para US$ 105,69)



Inflação dispara no Reino Unido

O tom é amplamente negativo fora dos Estados Unidos. No Reino Unido, a inflação ao consumidor divulgada ainda de madrugada surpreendeu, acelerando de 6,2% para 7%. A projeção era de alta para 6,7%. Já o PPI britânico de produtos acabados saltou de 10,2% para 11,9%. O PPI de bens intermediários foi a 19,2% contra o consenso de 13,9%.

Importação cai na China

Alta de preços acima do esperado e números mais fraco da atividade econômica alimentam temores sobre estagflação da economia global. Dados da balança comercial da China, que saíram nesta madrugada, deixaram a desejar. O saldo foi positivo em US$ 47,38 bilhões, mais que o dobro do esperado. Isso porque, embora as exportações tenham superado levemente as expectativas, as importações caíram 0,1% ante consenso de alta de 8%.

Vendas do varejo

No Brasil, investidores aguardam os dados de vendas do varejo de fevereiro. Economistas esperam que as vendas, afetadas pelo aumento das taxas de juros e inflação, caiam 1,1% frente ao mesmo período do ano passado.

Assembleia da Petrobras

Acionistas da Petrobras (PETR3/PETR4) se reúnem em assembleia nesta quarta para confirmar os nomes indicados pelo governo ao conselho administrativo e aos cargos de presidente e presidente do conselho da estatal.

A expectativa do mercado é de que José Mauro Ferreira Coelho, indicado a presidente, e Márcio Andrade Weber, indicado a presidente do conselho, não sofram resistências, dada a experiência técnica de ambos no setor.

JV entre Itaú e Totvs

O Itaú (ITUB4) e a Totvs (TOTS3) formaram uma joint venture com 50% de participação cada. O objetivo da joint venture, segundo fato relevante da Totvs, é "operar uma plataforma digital de serviços financeiros para pequenas e médias empresas, através da integração de uma gama completa de serviços financeiros".

O papel da Totvs será contribuir com a "dimensão de negócios techfin", enquanto o Itaú irá disponibilizar o financiamento das operações pelo "prazo e volumes necessários", desenvolver os produtos financeiros e realizar um aporte primário de R$ 200 milhões.

Cury, Plano & Plano e Lavvi

Algumas das principais incorporadoras do país voltaram a divulgar sua prévias operacionais do primeiro trimestre na última noite. A Cury (CURY) teve R$ 781,2 milhões em lançamento, com alta anual de 32,3%. As vendas subiram 27,6% para R$ 753,4 milhões.

A Plano & Plano (PLPL3) aumentou suas vendas em 10,8% para R$ 372 milhões, enquanto os lançamentos dispararam 161% para R$ 268 milhões. A Lavvi (LAVV3) aumentou suas vendas em 49% para R$ 162 milhões e entregou R$ 230 milhões em lançamentos.