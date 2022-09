Assaí (ASAI3) pode triplicar de valor com aprimoramento de governança e execução, diz BofA

O Bank of America elevou o preço-alvo para as ações do Assaí (ASAI3) de R$ 20 para R$ 24, estabelencendo um upside de 35% em relação à cotação do último fechamento. As novas projeções derivam de estimativas de lucro por ação mais altas para este e os próximos anos. Mas segundo o relatório do banco, o Assaí pode até "triplicar de valor", com aprimoramentos em sua governança e execução

Segundo os analistas, o Assaí segue bem posicionado para ganhar participação de mercado no varejo e atacado e até o acelerar seu crescimento, que no último trimestre ficou em 33% em termos de receita. A solução, diz o BofA, seria "um complemento de capital oportuno" que permitisse a desalavancagem e liberasse caixa para expansão orgânica.

"Atualmente, o Assai tem um pipeline orgânico de mais de 50 locais opcionais, atrasados ​​por dívidas e uma mudança de foco para conversões de lojas afiliadas", afirma o BofA.

Apesar das projeções otimistas para a parte operacional, o banco americano acredita que incertezas sobre a governança da empresa ainda impactam negativamente o preço dos papéis.

"Vendas e cisões de ativos passados ​​e futuros, e transações com partes menores relacionadas alimentaram essas visões", afirmou. A participação relevante do Grupo Casino, de apróximadamente 41% no negócio, é um dos riscos da tese, segundo o BofA.

As ações do Assaí acumulam alta de cerca de 37% no ano e encerram o último pregão cotatas a R$ 17,74.