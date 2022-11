Assaí (ASAI3): Casino vende fatia de R$ 2,7 bilhões em follow-on

O grupo francês Casino reduziu sua participação na rede de atacadistas Assaí (ASAI3) de 41% para 28,43% em follow-on realizado nesta semana.

De acordo com fato relevante divulgado na madrugada desta quarta-feira, 30, o bloco de 140,8 milhões de ações do Assaí foi vendido por R$ 2,675 bilhões, com cada ação saindo a R$ 19. A precificação saiu com desconto de 2% em relação à cotação do último fechamento.

Havia a possibilidade de a oferta ser acrescida em até 35,20%, com a venda adicional de 49,5 milhões de ações, mas o lote adicional não foi colocado à venda. A redução da participação do grupo foi realizada por meio da Wilkies, Géant International e Helicco, acionistas vendedoras ligadas ao Casino.

As ações então detidas pelo grupo Casino passarão a ser negociadas na B3 a partir de quinta-feira, 1, com liquidação prevista para o dia seguinte.

O follow-on foi realizada em período relâmpago, com a precificação sendo feita em menos de 48 horas após a divulgação oficial da oferta.

O Itaú BBA foi o coordenador-líder da oferta no Brasil . Na oferta global, atuaram em conjunto como coordenadores-líderes o J.P. Morgan e a BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame).

