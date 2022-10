Assaí (ASAI3) cai 9% na bolsa e tem maior queda intradiária desde ínicio da listagem

As ações do Assaí, empresa brasileira de atacarejo controlada pelo grupo francês Casino Guichard-Perrachon, caem mais de 9% em São Paulo nesta terça-feira, 18, maior queda intradiária desde a listagem da companhia, em março do ano passado.

Há uma preocupação crescente de que os problemas de alavancagem do Casino forcem o conglomerado a eventualmente se desfazer de ações do Assai, segundo três traders que pediram anonimato porque não podem falar publicamente.

O risco de crédito medido pelo CDS 5 anos do Casino subiu para 12.970 pontos-base, ante 3.977 pontos-base há apenas duas semanas, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Assai e Casino não responderam imediatamente a pedido de comentário.