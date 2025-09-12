Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ásia sobe com rali de IA e Europa perde fôlego com PIB fraco do Reino Unido

Alta de SK Hynix, Alibaba e Baidu impulsionou os mercados asiáticos, enquanto Europa reage a dados econômicos fracos e investidores aguardam decisão do Fed

Hong Kong: Hang Seng avança 1,16% com salto de Alibaba e Baidu após testes de chips próprios de IA (Getty Images/Getty Images)

Hong Kong: Hang Seng avança 1,16% com salto de Alibaba e Baidu após testes de chips próprios de IA (Getty Images/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 06h19.

As bolsas internacionais operam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 12, impulsionadas pela valorização de ações ligadas à inteligência artificial. Na Ásia, o destaque foi a sul-coreana SK Hynix, que saltou mais de 7% após anunciar a conclusão do desenvolvimento do chip HBM4, considerado crucial para aplicações em IA. O papel atingiu o maior nível desde 2000.

Em Hong Kong, Alibaba e Baidu avançaram mais de 6% e 10%, respectivamente, depois de reportagens indicarem que as companhias estão usando chips próprios para treinar modelos de IA, em substituição parcial aos semicondutores da Nvidia.

Bolsas da Ásia

O índice Nikkei 225, do Japão, subiu 0,93% e renovou recorde histórico, enquanto o Topix avançou 0,40%. Na Coreia do Sul, o Kospi ganhou 1,54% e o Kosdaq 1,48%.

Na China, os resultados foram mistos: o Hang Seng de Hong Kong avançou 1,16%, mas o CSI 300 recuou 0,57%.

O índice australiano S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,68%. Na Índia, por volta das 6h (horário de Brasília), o Sensex subia 0,46% e o Nifty 50 operava com alta de 0,45%.

Mercado europeu

Na abertura, os mercados europeus operavam com leve queda. Por volta das 5h50 (horário de Brasília), o Stoxx 600 recuava 0,21%, o DAX da Alemanha caía 0,26% e o CAC 40 da França perdia 0,52%. Já o FTSE 100, de Londres, subia 0,25%.

Dados divulgados nesta sexta mostraram que o PIB do Reino Unido ficou estagnado em julho, após uma expansão de 0,4% no mês anterior. O resultado aumenta as dúvidas sobre o ritmo da recuperação econômica britânica e entra no radar do Banco da Inglaterra, que atualiza sua política monetária na próxima semana.

Entre os destaques das notícias corporativas, o conselho do banco espanhol Sabadell recomendou que seus acionistas rejeitem a oferta hostil de 15 bilhões de euros feita pelo rival BBVA. As ações do Sabadell caíam 0,7%, enquanto as do BBVA recuavam 0,5%.

Também na Europa, papéis da fabricante dinamarquesa de turbinas eólicas Vestas Wind despencavam 4,3% após o governo dos Estados Unidos descartar o uso de energia eólica offshore sob a gestão de Donald Trump, alegando altos custos e baixa confiabilidade.

Futuros dos Estados Unidos

Em Nova York, os índices fecharam em máximas históricas na véspera. O Dow Jones subiu 1,36% e superou os 46 mil pontos pela primeira vez. O S&P 500 avançou 0,85% e o Nasdaq Composite ganhou 0,72%.

Os ganhos foram sustentados pela expectativa de corte de juros na reunião do Federal Reserve da próxima semana, mesmo após o índice de inflação CPI de agosto ter vindo levemente acima do previsto, com alta mensal de 0,4%.

Ainda assim, os pedidos semanais de auxílio-desemprego, que subiram para o maior patamar desde 2021, reforçaram a leitura de desaquecimento do mercado de trabalho e aumentaram as apostas em afrouxamento monetário.

No pré-mercado desta sexta, os futuros dos EUA mostravam estabilidade por volta das 5h50: os ligados ao Dow Jones caíam 0,18%, os do S&P 500 recuavam 0,16% e os do Nasdaq 100 cediam 0,08%.

Acompanhe tudo sobre:bolsas-de-valoresAçõesHong KongReino UnidoÁsiaEuropaEstados Unidos (EUA)

Mais de Invest

Ações da Micron já subiram quase 80% no ano; tecnologia para IA anima investidores

Qual é a diferença entre Tesouro Prefixado, IPCA+ e Selic?

Opendoor vê ações dispararem 79% com retorno de cofundadores e novo CEO

Dólar fecha abaixo de R$ 5,40 após dados confirmarem tendência de corte de juros nos EUA

Mais na Exame

Negócios

Fundadores da Mistral AI entram para ranking de bilionários na França

Tecnologia

Após demissões, Microsoft admite que precisa ganhar novamente confiança dos funcionários

Um conteúdo Esfera Brasil

Estatuto do Pantanal avança no Congresso e abre debate sobre eficácia da proteção ao bioma

Mundo

Embaixada dos EUA no Brasil reproduz ameaças de secretário de Trump após julgamento de Bolsonaro