Às vésperas da Super Quarta, Austrália sobe juros com guerra do Irã no radar

O Banco da Reserva da Austrália (RBA, na sigla em inglês) elevou sua taxa básica de juros para 4,1% nesta terça-feira, 17, no segundo aumento consecutivo, atingindo o maior nível desde abril de 2025.

A decisão ocorre em meio à persistência da inflação acima da meta e ao aumento dos riscos associados à guerra no Oriente Médio, de acordo com informações consultadas pela CNBC.

O ajuste de 25 pontos-base já era esperado por analistas consultados pela Reuters e reflete a avaliação de que as pressões inflacionárias seguem mais fortes do que o desejado.

Em comunicado, o banco central afirmou que, embora a inflação tenha recuado desde o pico observado em 2022, voltou a ganhar força no segundo semestre de 2025.

Inflação resiliente e riscos externos

A autoridade monetária australiana indicou que a inflação deve permanecer acima do intervalo-alvo de 2% a 3% por algum tempo.

Além disso, os riscos inflacionários se intensificaram recentemente, especialmente diante das incertezas relacionadas ao conflito envolvendo o Irã, que tende a pressionar os preços de energia.

Os desdobramentos podem ter impacto tanto na inflação global quanto na doméstica, reforçando a necessidade de uma postura mais restritiva da política monetária.

O economista-chefe para Austrália, Nova Zelândia e commodities globais do HSBC, Paul Bloxham, afirmou que os fatores domésticos foram determinantes para a decisão.

"O hiato do produto é positivo, a inflação está muito alta no momento e a taxa de desemprego ainda está bastante baixa." Paul Bloxham, economista-chefe para Austrália, Nova Zelândia e commodities globais do HSBC

Bloxham destacou ainda que, diante da possibilidade de a guerra no Irã alimentar ainda mais a inflação, o RBA optou por agir preventivamente, sem esperar maior clareza sobre o cenário internacional.

Divisão interna e projeções revisadas

A decisão, no entanto, não foi unânime. O aumento da taxa foi aprovado por uma margem estreita, com cinco votos a favor e quatro contra, conforme fontes ouvidas pela CNBC.

A postura do banco central está alinhada às declarações recentes do vice-governador Andrew Hauser, o qual vê a inflação no país ainda como um problema relevante e em níveis elevados.

"Temos um problema com a inflação. Ela está muito alta." Andrew Hauser, vice-governador do RBA

A expectativa do RBA é de que a inflação retorne à faixa de 2% a 3% apenas entre o fim de 2026 e 2027, alcançando o ponto médio da meta somente em 2028.

As projeções anteriores, divulgadas em fevereiro, apontavam para um pico inflacionário de 4,2% em meados de 2026, seguido por desaceleração gradual.

Essas estimativas, no entanto, podem ser revisadas para cima em função do choque recente nos preços do petróleo, decorrente da guerra no Oriente Médio, indicou o próprio dirigente.

Economia australiana segue resiliente

O Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália cresceu 2,6% no quarto trimestre, acima das expectativas, o que dá respaldo para a manutenção de juros elevados por mais tempo, segundo fontes consultadas pela CNBC.

No trimestre encerrado em dezembro, a inflação foi de 3,6%, enquanto a leitura mensal de janeiro ficou em 3,8%, ligeiramente acima das projeções de mercado.

Após a decisão, o principal índice acionário do país, o S&P/ASX 200, registrou leve alta de 0,11%, refletindo uma reação moderada dos investidores ao anúncio.