As 20 ações com dividendos mais promissores para 2024

As ações da Petrobras (PETR3/PETR4) reinaram nos últimos anos como a principal pagadora de dividendos do mercado brasileiro. A petrolífera liderou o ranking do Ibovespa no passado ao distribuir próximo de 30% de seu valor de mercado aos investidores, o que resultou num montante acima de R$ 100 bilhões. Uma empresa de fora do principal índice da B3, no entanto, vem despontando como alternativa entre os amantes dos dividendos: a fabricante de autopeças Metal Leve (LEVE3).

A estimativa, de acordo com uma pesquisa realizada pelo TC Economatica, é de que a Metal Leve terá um dividend yield de 30,3% em 2024. O percentual representa a estimativa de quanto a empresa deverá pagar aos acionistas em relação ao valor de mercado, ou o quanto será pago proporcionalmente ao preço da ação.

No ano passado a Metal Leve já havia superado a Petrobras, proporcionalmente, ao alcançar um dividend yield de 35%. Mas essa diferença deve ser ainda maior neste ano, com a projeção de que o dividend yield da Petrobras deverá cair para próximo de 19%. Ainda assim, a estatal deverá se manter como a segunda empresa com o maior dividend yield da bolsa, segundo a pesquisa.

"Como uma gigante no setor de commodities e sendo uma estatal, a Petrobras tem sua distribuição de dividendos atrelada à volatilidade dos preços do petróleo e à sua habilidade em gerenciar custos e investimentos de forma eficiente. As políticas de distribuição de lucros e reinvestimento também desempenham um papel crucial na definição desses valores", afirma a pesquisa do TC Economatica.

Confira as ações com dividendos mais promissores para 2024. Os valores têm como base a cotação de fechamento do início do ano.

Confira as últimas notícias de Invest: