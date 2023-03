100 empresas mais lucrativas do mundo: Petrobras entra para o Top 10

O resultado do balanço do quarto trimestre da Petrobras divulgado na noite passada, 1, colocou a estatal entre as empresas mais lucrativas do mundo. O lucro líquido do período foi de R$ 43,34 bilhões, acima do esperado por investidores. Com isso, a companhia fechou 2022 com lucro recorde de R$ 188 bilhões, 76,6% acima do registrado em 2021.

Em dólar, o lucro da Petrobras ficou em US$ 36,623 bilhões, acima do apresentado por gigantes como Johnson & Johnson, Pfizer, Meta (ex-Facebook), Walmart e Toyota.

Na classificação geral, a estatal brasileira foi a que teve o sétimo maior lucro de 2022, segundo levantamento do TC Economatica feito a pedido da EXAME Invest. Os números consideram companhias de capital aberto na América Latina e nos Estados Unidos, incluindo as empresas estrangeiras listadas por meio de ADRs em Nova York.

A Petrobras, inclusive, foi a única empresa da América Latina entre as dez mais rentáveis do mundo. A segunda empresa latina mais lucrativa de 2022 foi a Vale, com lucro líquido de R$ 18.870 bilhões, na 17ª posição.

Empresas mais lucrativas: quem superou a Petrobras?

Entre as empresas que superaram o lucro da Petrobras em 2022 estiveram a Apple, Microsoft, Alphabet, J. P. Morgan e as petrolíferas Shell e Exxon Mobil.

Outra petrolífera que deverá superar o resultado da Petrobras é a árabe Saudi Aramco, que não está na lista por não ter ADRs negociados nos Estados Unidos. A empresa ainda não divulgou seu resultado do quarto trimestre, mas deve terminar o ano com o maior lucro líquido. Somente nos três primeiros trimestres de 2022, a companhia lucrou US$ 159 bilhões,

Confira o ranking das empresas mais lucrativas do mundo, segundo levantamento do TC Economatica.