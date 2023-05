As 10 maiores quedas do Ibovespa em maio: Cielo cai 13%

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, subiu 3,7% em maio, em seu melhor resultado mensal desde outubro do ano passado. Entre as 86 ações que compõem a carteira teórica do índice, apenas 22 fecharam em queda.

Quem jogou contra a maré foi a Vale (VALE3), que caiu quase 12% no mês e, por conta de sua grande participação no Ibovespa, foi a principal influência negativa para o índice. No caso da Vale, a preocupação é com a economia da China, maior mercado de minério de ferro no mundo.

Por lá, a recuperação pós-pandemia anda mais lenta do que o esperado. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) saindo abaixo das expectativas para o mês de maio. O PMI industrial ficou em 48,8 pontos, abaixo do consenso de 51,4 pontos e da linha dos 50 pontos que divide a contração da expansão da atividade em relação ao mês anterior.

Cielo lidera as quedas de maio

Porém, o grande destaque negativo em variação ficou com a Cielo (CIEL3), focada em soluções de pagamentos. A adquirente fechou o mês em queda de 13,4%, seu pior resultado mensal do ano.

“Um dos pontos que prejudicaram a ação foi a revisão para baixo do guidance do segundo trimestre. É uma mudança que bate na hora da ação. Outro dado recente é que a Rede [do Itaú] tem conquistado market share da Cielo”, afirmou Gustavo Cruz, analista da RB Investimentos.

Vale lembrar também que a empresa vinha em forte alta em 2022 e que os analistas continuam recomendando a compra da ação. “A empresa vem apresentando melhores números, ganhando uma confiança maior dos investidores no mercado. Acredito em mais uma correção do movimento no mês corrente, revertendo para um movimento mais altista”, avaliou Rosiane Duarte, analista da Toro Investimentos.

