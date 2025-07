As 10 empresas mais valiosas do Brasil em 31 de julho de 2025

Em 31 de julho de 2025, o ranking das empresas mais valiosas do Brasil, por valor de capitalização de mercado, reflete a força do setor financeiro e de commodities no país.

Com um valor combinado de R$ 1,906 trilhão, as 10 maiores empresas brasileiras destacam-se não apenas pela sua robustez financeira, mas também pela importância estratégica na economia nacional.

1. Petrobras (PETR4) - R$ 426,0 bilhões

A Petrobras continua a ser a maior empresa do Brasil, ocupando a liderança do ranking. A gigante estatal do setor de petróleo e gás tem se destacado, especialmente, pelo seu pioneirismo em exploração e produção de petróleo em águas ultraprofundas.

2. Itaú Unibanco (ITUB4) - R$ 357,4 bilhões

Com uma sólida transformação digital e a expansão de parcerias com fintechs, o Itaú Unibanco, maior banco privado da América Latina, mantém sua posição de destaque no mercado financeiro.

3. Vale (VALE3) - R$ 227,0 bilhões

A Vale, uma das maiores mineradoras de ferro do mundo, segue como um pilar para a economia brasileira, beneficiando-se da alta demanda por commodities.

4. Ambev (ABEV3) - R$ 207,3 bilhões

A líder do setor de bebidas, resultado da fusão entre Brahma e Antarctica, permanece entre as maiores do Brasil. Suas marcas, como Skol e Brahma, são icônicas, e a empresa tem se mostrado resiliente no mercado nacional.

5. Bradesco (BBDC4) - R$ 154,2 bilhões

Com uma forte presença no mercado financeiro, o Bradesco continua a expandir sua atuação, equilibrando sua vasta rede de agências e sua digitalização.

6. BTG Pactual (BPAC11) - R$ 150,0 bilhões

O banco de investimento teve um crescimento significativo em 2025, saltando de R$ 133,6 bilhões para mais de R$ 200 bilhões durante o ano.

7. Itaúsa (ITSA4) - R$ 114,3 bilhões

A holding Itaúsa, com atuação diversificada em setores como financeiro, bens de consumo e infraestrutura, mantém sua posição de relevância no mercado.

8. Banco do Brasil (BBAS3) - R$ 114,0 bilhões

Embora tenha enfrentado algumas oscilações, o Banco do Brasil se mantém entre as maiores empresas do setor financeiro nacional.

9. Eletrobrás (ELET6) - R$ 89,0 bilhões

A Eletrobrás, uma das maiores empresas do setor de energia, tem investido fortemente em infraestrutura e sustentabilidade.

10. B3 (B3SA3) - R$ 67,1 bilhões

A própria bolsa de valores brasileira, B3, figura no top 10, consolidando a importância do mercado de capitais no Brasil.