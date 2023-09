Arm: maior IPO do ano pode ter valuation abaixo do esperado

Figurando entre as ofertas de ações mais aguardadas na Nasdaq, a Arm pode estar moderando a sua expectativa de valuation. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, a fabricante inglesa de chips estaria buscando um IPO entre US$ 50 a US$ 55 bilhões; antes, os valores eram entre US$ 60 bilhões a US$ 70 bilhões.

Além disso, o SoftBank, a quem pertence a companhia atualmente, mira levantar entre US$ 5 bilhões e US$ 7 bilhões — abaixo dos US$ 10 bilhões iniciais. A partir de terça-feira, 5, a empresa começará a se reunir com potenciais investidores e fará a sua estreia em Nova York na próxima semana.

Entre os investidores estratégicos apontados para a oferta pública inicial da Arm estão nomes de peso como Alphabet, Apple, Nvidia, Intel e Samsung. Juntam-se a eles, ainda, outros apoiadores como a AMD, Cadence Design Systems e Synopsys.

No entanto, são outros fatores que deverão determinar a estreia e o desempenho das ações da companhia: mercado de smartphones, avanço da inteligência artificial e riscos dos negócios da empresa na China.

Apesar dessas reduções nas estimativas, o valor ainda é superior aos US$ 32 bilhões pelos quais a Arm foi avaliada em 2016, quando foi comprada pelo Softbank. Além disso, a Arm ainda pode se tornar o maior IPO do ano — que contabilizará um total de 105 ofertas públicas nos Estados Unidos.