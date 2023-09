Arm: maior IPO do ano pode ter subscrição seis vezes acima do previsto

Nas últimas semanas, o IPO da Arm tem aguçado as expectativas de investidores do mundo todo com o seu retorno à bolsa de Nova York. O motivo não é à toa: será a maior oferta pública de ações de 2023 nos Estados Unidos. Junto a isso, notícias dão conta de que a faixa de preço poderá ser superior ao previsto.

Segundo a agência britânica, a ARM estaria concentrando seus esforços de marketing em investidores institucionais. Nestas conversas, fica clara o interesse dos investidores pelo papel, o que tem feito com que a ação sai no topo da faixa.

Para isso, a subscrição das ações - preferência na compra de novas emissões - já estaria em seis vezes, fato que pode dar o impulso necessário para a valorização da precificação na oferta pública.

De acordo com o prospecto enviado à SEC (U.S. Securities and Exchange Commission), na semana passada, serão disponibilizados 95,6 milhões de American Depository Shares (ADS). Como o preço de venda por ação previsto entre US$ 47 a US$ 51, a empresa controlada pelo SoftBank pode levantar até US$ 4,87 bilhões.

Embora o valor esteja abaixo do previsto inicialmente, segundo fontes ouvidas pela Reuters, espera-se que a demanda durante o período que antecede o IPO possa empurrar o preço para cima.

Arm na Nasdaq

Apesar das expectativas, essa não será a primeira vez que a fabricante de chips britânica é listada em uma bolsa. Os papéis da Arm foram negociados nos balcões de Londres e Nova York, antes da aquisição do Softbank em 2016, por US$ 32 bilhões.

A nova avaliação alvo, divulgada na última semana, é inferior aos US$ 64 bilhões apontados no mês passado. Na ocasião, o SoftBank adquiriu uma participação de 25% do seu próprio Vision Fund, o braço de investimento apoiado pela Arábia Saudita que administra.

Depois de abrir o capital, o Softbank manterá o controle de cerca de 90% das ações da Arm. O preço final, bem como sua entrada na Nasdaq, estão marcados para a próxima terça-feira, 13, e as ações começarão a ser negociadas no dia seguinte.