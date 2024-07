Arezzo (ARZZ3) aprova pagamento de dividendos intermediários; veja valor por ação

O Conselho de Administração da Arezzo (ARZZ3) aprovou a distribuição de dividendos intermediários no valor total de R$ 60 milhões. Por ação, o valor será de R$ 0,54074303176, desconsideradas as ações em tesouraria. A informação foi divulgada na sexta-feira, 5, via comunicado ao mercado.

Segundo o documento, terão direito aos dividendo os acionistas da companhia na data-base de 10 de julho de 2024. No dia seguinte, 11 de julho, as ações serão negociadas como "ex-direitos".

O pagamento dos proventos será realizado em uma única parcela, no dia 22 de julho de 2024, sendo que não haverá atualização monetária ou incidência de juros entre a data de declaração dos dividendos e a data do efetivo pagamento. O recebimento dos dividendos será isento de Imposto de Renda (IR).