Arezzo (ARRZ3) e Soma (SOMA3) confirmam fusão e formam gigante de R$ 13 bilhões

A Arezzo e a Soma confirmaram a fusão entre as empresas nesta segunda-feira, 5, por meio de fato relevante. O negócio irá envolver a unificação da base acionária, formando uma gigante de R$ 13 bilhões de valor de mercado. Com negócio, a empresa formada pela combinação de Arezzo e Soma será a segunda companhia mais valiosa do segmento de moda e vestuário brasileiro, atrás apenas da Renner, que vale R$ 15 bilhões.

* em atualização