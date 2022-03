Arezzo: 3 motivos para comprar a ação, segundo o BTG

O balanço do quarto trimestre da Arezzo (ARZZ3), divulgado na noite de quinta-feira, 10, reiterou a confiança de analistas do BTG Pactual sobre as ações. A empresa registrou lucro líquido de 110,5 milhões de reais em resultado do quarto trimestre apresentado na , ficando levemente acima do consenso da Bloomberg, de 109,7 milhões de reais. O Ebitda ajustado ficou em 185 milhões de reais, 52% acima do mesmo período de 2020 e 144% superior ao de 2019.

"O resultado foi acima das nossas expectativas, e já esperávamos números muito fortes", disse Vitor de Melo, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta sexta-feira, 11 de março. Segundo o analista, três pilares principais sustentam a recomendação do compra do BTG para as ações da Arezzo.

"O primeiro é a expansão muito resiliente no mercado local, tanto via e-commerce quanto via multicanalidade." No trimestre, as vendas digitais tiveram crescimento de de 70% na comparação anual para 276 milhões de reais. Vendas por aplicativos representaram 22% da receita total, enquanto a participação do digital no sell out das lojas físicas ficou em 35%.

O segundo pilar, segundo Melo, é a compra de novas marcas. A empresa fez cinco aquisições nos últimos três anos e chegou a fazer uma proposta - recusada - pela Hering. Entre as aquisições recentes destacam-se a compra da Reserva e das operações brasileiras da Vans. "São M&As muito relevantes."

Já o terceiro pilar apontado pelo analista a participação da Arezzo nos Estados Unidos. "A operação americana tem tido resultados muito saudáveis, principalmente devido à parte de atacado e ao e-commerce. Isso tudo perfaz nossa tese positiva para a empresa."

Assista ao programa, que é transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 8h, no perfil da EXAME Invest no YouTube e no Instagram.

Se você ainda não conhece o programa, inscreva-se no canal da EXAME Invest para ficar sabendo da visão dos analistas de mercado e dos economistas.