Arcabouço fiscal vai ao Senado, observação negativa no rating dos EUA e o que mais move os mercados

O cenário externo tem mais um dia de notícias que podem acender o sinal amarelo entre investidores. Na noite de quarta-feira, 24, a agência de classificação de risco Fitch Ratings colocou observação negativa para o rating AAA dos Estados Unidos, em meio ao impasse econômico e político com o teto da dívida dos norte-americanos. Por outro lado, a previsão otimistas de vendas da empresa de tecnologia Nvidia ajuda a sustentar alta nos índices futuros da S&P e da Nasdaq.

Na Europa, dados macroeconômicos indicam que a Alemanha entrou tecnicamente em recessão, deixando as principais bolsas europeias sem uma direção definida.

Por aqui, a Câmara dos Deputados rejeitou o último destaque apresentado pelo PL ao texto-base do novo arcabouço fiscal. O substitutivo apresentado pelo relator, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), foi mantido e agora segue para votação no Senado.

Hoje, no radar dos investidores locais está a divulgação do IPCA-15 de maio e evento do governo para anunciar medidas de estímulo à indústria automobilística e à venda de carros populares. Para a equipe de análise do Itaú BBA, o IPCA-15 deve registrar alta de 0,64%, com a taxa anual estável em 4,2%, com alimentação sendo um dos destaques.

Desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília)

Dow Jones futuro (Nova York): -0,15%

S&P 500 futuro (Nova York): +0,71%

Nasdaq futuro (Nova York): +1,90%

DAX (Frankfurt): -0,05%

CAC 40 (Paris): -0,13%

FTSE 100 (Londres): -0,15%

Stoxx 600 (Europa): +0,34%

Hang Seng (Hong Kong): -1,93%

Arcabouço fiscal vai ao Senado

A Câmara dos Deputados deu vitória ao Palácio do Planalto e rejeitou o destaque ao projeto de lei do novo arcabouço fiscal que poderia derrubar a permissão para o Executivo abrir crédito adicional para elevar as despesas em caso de boa performance da receita em 2024. De acordo com o relator da matéria, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), a supressão desse trecho poderia trazer um impacto de R$ 26 bilhões para o governo. O substitutivo apresentado pelo relator, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), foi mantido e agora segue para votação no Senado.

Estímulo aos carros populares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciam um novo programa de estímulo à indústria de carros. O objetivo, segundo o governo, é ampliar o acesso a veículos populares e "alavancar a cadeia produtiva ligada ao setor automotivo brasileiro". Evento de lançamento do programa será no Palácio do Planalto, na manhã desta quinta-feira, 25, data em que se celebra o Dia da Indústria.

Fitch coloca ratings dos EUA em observação negativa

A agência de classificação de risco Fitch Ratings colocou observação negativa para o rating AAA dos Estados Unidos. A agência afirma que aumento do partidarismo político está dificultando o alcance de uma resolução para aumentar ou suspender o limite da dívida.

"A arrogância em relação ao teto da dívida, o fracasso das autoridades dos EUA em enfrentar de forma significativa os desafios fiscais de médio prazo que levarão ao aumento dos déficits orçamentários e a um crescente fardo da dívida sinalizam riscos negativos para a qualidade de crédito dos EUA", escrevem os analistas da Fitch.