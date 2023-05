Arcabouço fiscal, reação ao BB, política de preços da Petrobras e o que mais move o mercado

Investidores deverão reagir ao relatório do novo arcabouço fiscal nesta terça-feira, 16. O texto com alterações foi divulgado na última pelo relator do projeto deputado Claudio Cajado (PP-BA), após reunião com líderes da Câmara dos Deputados.

Arcabouço mais duro

Entre as principais mudanças está a inclusão de penalizações em caso de não cumprimento das metas estabelecidas pelo arcabouço.

Caso sejam descumpridas no primeiro ano, o governo ficará impedido de criar cargos, alterar a estrutura de carreiras que impliquem em aumento de despesas, criar ou aumentar auxílios e despesas obrigatórias, reajuste de despesas obrigatórias ou conceder benefícios tributários.

Se as regras do arcabouço forem descumpridas por dois anos, as penas aumentam para proibição de admissão ou reajuste de pessoal e realização de concursos. Penalizações diretas aos gestores, como a implicação de crimes de responsabilidade fiscal, não foram incluídas.

Também houve alteração nas exceções à regra do arcabouço fiscal, que foram reduzidas de 13 para 5. Gastos com bolsa família e atrelados ao salário mínimo foram excepcionalizados.

Reações ao BB e ao Nubank

O mercado ainda irá reagir no pregão desta terça aos balanços do primeiro trimestre divulgados na noite passada. Um dos mais aguardados, o do Banco do Brasil apresentou alta de 28,9% no lucro líquido para R$ 8,5 bilhões. O resultado ficou levemente acima da expectativa de R$ 8,5 bilhões.

Já o Nubank, que também apresentou balanço na última noite, registrou lucro líquido de US$ 142 milhões, revertendo o prejuízo de US$ 45,1 do mesmo período do ano passado. As ações do banco saltam 7% no pré-mercado americano.

Outros balanços da última noite

A noite passada ainda foi recheada pelos balanços de Lojas Marisa (AMAR3), Eneva (ENEV3), Ambipar (AMBP3), JHSF (JHSF3), Track & Field (TFCO4), Marfrig (MRFG3), Ser Educacional (SEER3), Rede D'Or (RDOR3), Hapvida (HAPV3), Localiza (RENT3), Cruzeiro do Sul (CSED3), Ânima (ANIM3) e IRB (IRBR3).

Fim da paridade do Petrobras

A Petrobras anunciou nesta terça uma nova metodologia para sua política de preços, abandonando a baseada na paridade de importação. O novo modelo de precificação, segundo a companhia será lastreado em dois fatores: "o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação e o valor marginal para a Petrobras".

Ibovespa no último pregão

O Ibovespa subiu 0,52% e encerrou o pregão de segunda-feira, 16, aos 109.029 pontos. A alta foi a oitava consecutiva da bolsa brasileira.

Mercado internacional

Bolsas internacionais operam sem uma direção definida nesta manhã. No radar dos investidores seguem as negociações entre republicanos e a Casa Branca para o aumento do teto da dívida americana. Na segunda, o Tesouro dos Estados Unidos reiterou que terá dinheiro para pagar as dívidas somente até o dia 1 de junho.