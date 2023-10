Senado aprova Desenrola e juro do cartão, emprego nos EUA, safra da SLC e o que mais move o mercado

Investidores deverão repercutir nesta terça-feira, 3, a aprovação pelo Senado do projeto de lei que limita o juro do cartão de crédito a 100% ao ano e que regulamenta o programa Desenrola. O texto foi encaminhado para sanção presidencial.

Senado aprova Desenrola e limita o juro do cartão*

O texto prevê o prazo de 90 dias, após a sanção da futura lei, para que as instituições financeiras apresentem ao Conselho Monetário Nacional (CMN) e ao Banco Central (BC) uma proposta para os juros nos cartões. Caso isso não seja feito, o limite de 100% será permanente.

Na outra frente, o Desenrola visa a facilitação da renegociação de dívidas. A primeira fase foi iniciada em julho, com prioridade às renegociações de dívidas no cartão de crédito. Já a segunda fase comtempla quem recebe até dois salários mínimos, com desconto médio de 83%.

O objetivo por trás da lei é reduzir o endividamento e a inadimplência, "destravando" o potencial de consumo da economia brasileira. Só que o projeto tem recebido críticas por parte do mercado. Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa, afirmou em nota que ambos os projetos tendem a ter repercussão negativa. Enquanto o Desenrola incentivaria os maus pagadores, segundo ele, o limite do juro do cartão tende a reduzir a oferta de crédito no mercado. O resultado, disse,

"Ambos os fatores nos conduzem a conclusão de que o programa deve apenas postergar parte do ciclo baixista de crédito, encomendando uma fatura cara para futuro próximo, quando a maturação de novas dívidas voltar a ocorrer", pontuou o economista.

Títulos de 10 anos dos EUA segue nas alturas

Restrições de crédito. de certa maneira, também estão no centro das preocupações do mercado internacional, atento ao movimento dos juros futuros dos Estados Unidos. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos, que representa a expectativa de juro médio para o período, dia após dia, tem se renovado seu maior patamar desde 2007. Nesta manhã, o rendimento chegou a superar a marca de 4,71%.

Essa alta é reflexo da perspectiva crescente de que os Fed terá que manter os juros elevados por um longo período para controlar a inflação americana. Por lá, a inflação tem se mostrado mais resiliente que o esperado, especialmente nos núcleos, altamente influenciada pela inflação de serviços.

Ofertas de emprego nos EUA

O medo é que a escassez de mão de obra nos Estados Unidos mantenha a inflação de serviços elevada, obrigando o Fed a permanecer com uma política monetária restritiva. Por isso, investidores deverão ficar atentos à divulgação do relatório de ofertas de emprego JOLTS, previsto para sair às 11h. A expectativa é de que 8,8 milhões de empregos tenham sido ofertados em agosto, cerca de 1,2 milhão a menos que no mesmo período do ano passado.

Produção industrial

No Brasil, o principal indicador do dia será a Pesquisa Mensal da Indústria, que irá revelar a produção industrial de agosto. Espera-se uma alta mensal de 0,5% e anual de 1%.

Safra esperada da SLC

A SLC Agrícola (SLCE3) divulgou o guidance para a safra de 2023/2024 na noite de segunda-feira, 3. A previsão é de crescimento de 15,5% na área plantada de algodão. A companhia, por outro lado, reduziu a área plantada de milho em 24,8%, devido à menor margem, e a soja em 2,9%. O custo total por hectare caiu 10,1%, com menor preços de fertilizantes e defensivos.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

*Com contribuição de Antonio Temóteo