Aprovação do arcabouço fiscal, balanço da Nvidia, PMIs e o que mais move o mercado

O mercado brasileiro deverá repercutir nesta quarta-feira, 23, a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. O texto foi votado na noite de ontem, 22, e seguirá para a sanção presidencial. Foram 379 votos a favor e 64 votos contra.

Sinal verde para o arcabouço fiscal

O novo arcabouço fiscal atrela o crescimento de gastos a até 70% do aumento de receita dentro do intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Parte das emendas feitas no Senado foram rejeitadas. Entre elas, a que previa um gasto adicional de R$ 32 bilhões fora do limite de gastos.

O sinal verde da Câmara era bastante aguardado pelo mercado, dadas as sinalizações otimistas do presidente da Casa, Arthur Lira. Parte da redução de risco, com a aprovação do arcabouço, foi precificada ainda no pregão de ontem. O Ibovespa subiu 1,5% e teve seu melhor desempenho de agosto, apesar do cenário externo conturbado.

Mercado de títulos esfria nos EUA

O que, desde a semana passada, tem tirado o sono de investidores internacionais é a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano (treasuries). No último pregão o rendimento dos treasuries de 10 anos voltou a bater a máxima em 16 anos. Uma cesta de fatores tem contribuído para o movimento, como perspectiva de manutenção dos juros elevados por mais tempo, e a piora da percepção da qualidade de crédito por agências de classificação de risco. No início do mês, vale lembrar, a Fitch rebaixou a nota dos Estados Unidos, retirando o selo de AAA (triple "A").

Neste início de quarta, ao menos, o movimento dos rendimentos é para baixo, servindo de alívio no mercado internacional. O reflexo positivo se vê nos índices futuros dos Estados Unidos, que operam em alta nesta manhã.

PMIs na Europa e EUA

O tom também é positivo na Europa, mesmo com os Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) revelando nova contração econômica em agosto. Os PMIs Composto e de Serviços da Zona do Euro saíram abaixo das expectativas, em 47 e 48,3 pontos, respectivamente. A faixa dos 50 pontos divide a expansão da retração da atividade. O PMI Industrial, que ficou um pouco acima do esperado na Zona do Euro, ficou em 43,7 pontos

Ainda nesta quarta, serão divulgados os PMIs dos Estados Unidos, para os quais são esperados números mais fortes. Os dados serão divulgados às 10h45 (de Brasília).

O teste de fogo da Nvidia

Mas a maior expectativa do mercado americano estará com o resultado do segundo trimestre da Nvidia, previsto para após o encerramento do pregão. A empresa está no centro da tese de inteligência artificial (IA) e prometeu um crescimento gigantesco para o período.

O guidance para o faturamento do segundo trimestre, anunciado em meados do primeiro semestre, ficou cerca de 40% acima do consenso de mercado. Investidores também estarão atentos às projeções futuras da companhia, na busca de decifrar o ritmo de crescimento da Nvidia nessa nova fase. Em meio à euforia da IA, a ação já triplicou de preço na bolsa, sendo que a empresa foi a que mais ganhou valor de mercado no ano, entrando no clube das empresas que valem mais de US$ 1 trilhão.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.