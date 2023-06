Apple bate US$ 3 trilhões em valor de mercado

A Apple bateu US$ 3 trilhões de valor de mercado no pregão desta sexta-feira, 30. A empresa é a única a ter alcançado essaa marca. Nesta manhã, as ações da Apple sobem 1,55% na Nasdaq indo a um valuation de US$ 3,03 trilhões.

A valorização das ações da Appple acompanha o tom positivo do mercado americano nesta sexta, após dados de inflação terem saído abaixo das expectativas.

O Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) saiu abaixo do esperado para o mês de maio, com queda para 3,8% na comparação anual. O número do mês anterior também foi revisado para baixo, de 4,4% para 4,3%. O consenso era de alta para 4,6%. O núcleo do PCE caiu de 4,7% para 4,6% ante expectativa de manutenção.

Os papéis da Apple acumulam cerca de 50% de alta. Além de fatores macroeconômicos, como a expectativa de que o Federal Reserve consiga controlar a inflação sem grandes danos à atividade econômica, o próprio desempenho da companhia tem contribuído para a valorização.

Em seu último balanço, referente ao primeiro trimestre do ano, a Apple superou as estimativas do mercado em praticamente todas as linhas. O lucro líquido da empresa ficou em US$ 1,52 por ação, 6% acima do consenso de mercado, enquanto a receita bateu as expectativas em US$ 2 bilhões, ficano em US$ 94,8 bilhões. Foi justamemnte após a apresentação desse resultado que a empresa registrou sua maior valorização do ano, saltando 4,69% em apenas um pregão

*Em atualização