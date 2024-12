Apple se aproxima de marca histórica de US$ 4 trilhões em valor de mercado

A Apple (AAPL) está prestes a alcançar uma marca histórica: US$ 4 trilhões em valor de mercado. Nesta segunda-feira, 23 de dezembro, as ações da companhia eram negociadas a US$ 254,53 na Nasdaq, levando o valor de mercado atual para US$ 3,85 trilhões. No acumulado do ano, os papéis da Apple registram uma alta expressiva de 37%.

IA reaquece vendas e anima investidores

O otimismo em torno da inteligência artificial (IA) é o principal catalisador do recente desempenho da Apple. As inovações da empresa nesse campo prometem impulsionar um superciclo de atualizações do iPhone, reativando as vendas do carro-chefe da marca.

Desde novembro, as ações da companhia subiram 16%, adicionando US$ 500 bilhões à sua capitalização de mercado. Esse crescimento permitiu à Apple ultrapassar gigantes como Nvidia (NVDA) e Microsoft (MSFT) na corrida para o marco de US$ 4 trilhões.

Estratégia e liderança no mercado

Além dos avanços em IA, a Apple tem se destacado com estratégias consistentes para manter seu **ecossistema de produtos relevante** em um mercado altamente competitivo.

O marco de US$ 4 trilhões, quando atingido, reforçará a posição da Apple como a maior empresa do mundo em valor de mercado, consolidando sua liderança no setor de tecnologia.