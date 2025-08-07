Apple presenteia Trump com escultura de vidro e ouro 24k 'made in the USA'

Em uma coletiva na Casa Branca para anunciar novos planos de fabricação da Apple nos Estados Unidos, o CEO Tim Cook surpreendeu ao entregar um presente inusitado ao presidente Donald Trump: uma escultura de vidro com base de ouro 24 quilates.

A peça, descrita como “única”, foi produzida com vidro da Corning, fornecedora do material usado em iPhones, e traz o logotipo da Apple recortado em um disco de vidro.

No topo, está impresso o nome de Trump; na parte inferior, a assinatura de Cook, a frase “Made in USA” e o ano 2025.

Segundo o executivo, o design foi criado por um ex-fuzileiro naval que hoje trabalha na Apple. A base de ouro tem origem no estado de Utah.

Tim Cook é conhecido por manter uma relação próxima com o presidente republicano, reeleito para um segundo mandato.

Após a vitória de Trump, outros executivos do setor passaram a observar com atenção a habilidade do CEO da Apple em cultivar esse tipo de vínculo.

Trump já ameaçou impor tarifas a empresas de tecnologia que não transferirem suas linhas de produção para os EUA — e o movimento da Apple pode ser visto como parte de uma estratégia para evitar esses custos.

Investimento bilionário

Durante o mesmo evento em que presenteou Trump com a escultura de vidro e ouro 24k, o CEO da Apple anunciou um novo compromisso de US$ 100 bilhões em investimentos na fabricação de produtos nos Estados Unidos.

A medida amplia o programa American Manufacturing Program (AMP), com foco na produção de componentes críticos nos EUA e no fortalecimento da cadeia local.

Parceiros como a Corning — que vai dedicar uma fábrica inteira no Kentucky à Apple —, além de Applied Materials e Texas Instruments, estão entre os envolvidos.

Com o novo aporte, o total prometido pela Apple no país chega a US$ 600 bilhões, em meio à pressão do governo Trump por menos dependência de peças feitas em países como China e Índia.