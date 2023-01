Apple é último gigante a deixar o “clube dos US$ 2 trilhões”; ações caem 4%

As ações da Apple recuam quase 4% na bolsa americana Nasdaq nesta terça-feira, 3. Com o saldo, a Apple deixa de ser avaliada em mais de US$ 2 trilhões e é o último gigante a deixar o grupo, que já contou com Microsoft e Saudi Aramco.

Apple (AAPL) : - 4,09%

Apple BDR (AAPL34) : - 3,69%

Com a virada nas bolsas americanas nos últimos meses, nenhuma empresa agora tem um valor de mercado acima da marca dos US$ 2 trilhões. O Nasdaq, índice de tecnologia onde a Apple é listada, caiu 33% em 2022, enquanto o S&P 500, o índice mais famoso do mercado americano, recuou 20%.

O recuo dos papéis da Apple nesta terça acompanha o desafio de demanda em meio à alta da inflação e desaceleração da economia global. O gigante japonês de componentes eletrônicos Murata Manufacturing espera que a Apple reduza ainda mais os planos de produção do iPhone 14 nos próximos meses por causa da demanda mais fraca.

Existem ainda os problemas na cadeia de produção da empresa na China. No final de novembro, a empresa sofreu com interrupções nas linhas de produção da fábrica da Foxconn, em Zhengzhou, devido aos protestos contra a quarentena implementado pelo governo chinês.