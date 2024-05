Apple anuncia US$ 110 bilhões em recompra de ações, a maior da história dos EUA

As ações da Apple subiram 7% após o fechamento do mercado nesta quinta-feira depois de divulgar seus números do segundo trimestre fiscal. A empresa também anunciou um programa ampliado de recompra de ações com valores históricos. No pré-mercado, os países da companhia subiam 5,89% nesta sexta.

A companhia de Cupertino anunciou que seu conselho autorizou US$ 110 bilhões em recompras de ações, um aumento de 22% em relação aos US$ 90 bilhões do ano passado. É a maior recompra da história, à frente das recompras anteriores da Apple, segundo dados da Birinyi Associates.

No entanto, as vendas gerais da empresa caíram 4% e as vendas do iPhone caíram 10% durante o trimestre se compararmos o mesmo período de 2023, segundo a CNBC.

Confira as comparações entre os principais números da Apple e a estimativa do mercado:

Receita : US$ 90.75 bilhões vs. US$ 90 bilhões estimados

: US$ 90.75 bilhões vs. US$ 90 bilhões estimados iPhone receita : US$ 45.96 bilhões vs. US$46 bilhões estimados

: US$ 45.96 bilhões vs. US$46 bilhões estimados Mac receita : US$ 7.5 bilhões vs. US$ 6.86 bilhões estimados

: US$ 7.5 bilhões vs. US$ 6.86 bilhões estimados iPad receita : US$ 5.6 bilhões vs. US $ 5.91 bilhões estimados

: US$ 5.6 bilhões vs. US $ 5.91 bilhões estimados Outros produtos receita : US$ 7.9 bilhões vs. US$ 8.08 bilhões estimados

: US$ 7.9 bilhões vs. US$ 8.08 bilhões estimados Serviços receita : US$ 23.9 bilhões vs. US$ 23.27 bilhões estimados

: US$ 23.9 bilhões vs. US$ 23.27 bilhões estimados Margem bruta: 46.6% vs. 46.6% estimados

O CEO da Apple, Tim Cook, disse a Steve Kovach da CNBC que as vendas gerais cresceriam na casa de “um dígito” durante o trimestre de junho. O executivo também disse à emissora que as vendas no segundo trimestre fiscal sofreram uma comparação difícil com o período do ano anterior, quando a empresa teve US$ 5 bilhões em atrasos nas vendas do iPhone 14 devido a problemas de fornecimento - ainda rescaldo da pandemia.

“Se você remover esses US$ 5 bilhões dos resultados do ano passado, teríamos crescido neste trimestre ano após ano”, disse Cook. “E é assim que olhamos internamente a partir do desempenho da empresa.”

A queda nas vendas do iPhone sugerem uma fraca demanda pela atual geração de smartphones, lançada em setembro. As vendas ficaram em linha com as estimativas dos analistas, e Cook disse que sem o aumento das vendas do ano passado, a receita do iPhone teria ficado estável.

Já as vendas na China, terceiro maior mercado da Apple, caíram 8%, para US$ 16,37 bilhões em receitas, o que foi significativamente melhor do que os US$ 15,25 bilhões em vendas esperados pelos analistas da FactSet, acalmando as preocupações dos investidores de que a fabricante do iPhone possa estar perdendo terreno para marcas como a Huawei.

“Sinto-me bem em relação à China. Penso mais no longo prazo do que na próxima semana”, disse Cook.