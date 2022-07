App do Santander (SANB11) fica fora do ar nesta segunda-feira, usuários reclamam

O aplicativo do banco Santander (SANB11) está fora do ar desde a manhã desta segunda-feira, 25.

"Estamos trabalhando para que você possa voltar logo a utilizar nosso aplicativo. Retorne em breve", aparece para quem tentar acessar o app do Santander.

Segundo a plataforma DownDetector o app do Santander teria saído do ar por volta das 9h, com a primeira reclamação que foi registrada as 9h55.

O pico de reclamações contra o banco foi por volta das 11h30, quando chegou a mais de 1137.

Em seu perfil Twitter, o Santander escreveu "Identificamos uma intermitência em nossos canais e já estamos trabalhando para regularização. Por favor, tente novamente mais tarde".

não é possível que o app do Santander não esteja funcionando desde manhã 🤬🤬 — Bad Joy! 🦋 (@30abr97) July 25, 2022

Porque o Santander tá toda vida fora do ar? Não posso nem ter meus surtos e ir comprar tinta de cabelo — Manu🍓 (@eitaa_meloo) July 25, 2022

Precisei usar o cartão de crédito e simplesmente os aplicativos do Santander estão fora do ar 🤡🤡 — Queixada Neles!!! (@Celiotfm) July 25, 2022

Preciso pagar a fatura do cartão de vcs e está fora do ar! E aí? Vou ter que pagar juros??? Não consigo pegar a fatura em lugar algum — Rafaela Reis 🌺👑 (@FaelaaReis) July 25, 2022

Tendo fatura do Santander vencendo hj e não conseguindo pagar pq o app tá fora do ar pic.twitter.com/5nqIXLKZA5 — Bia (@olseniklaus) July 25, 2022

Pqp o app do Santander fora do ar desde de manhã, logo hj que eu preciso usar essa porra que ÓDIOOOOO pic.twitter.com/lTHAPt0RfU — Cristian (@beynaomesegura) July 25, 2022