Apostas sobre clima em Paris levantam suspeita de fraude no Polymarket

A suspeita de manipulação de dados meteorológicos na França acabou levantando um alerta sobre a "confiança" em mercados de apostas ligados a eventos reais, como o Polymarket, que já movimenta milhões de dólares.

A Météo-France abriu uma investigação e acionou a polícia depois de identificar leituras estranhas de temperatura no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, no momento em que surgiam apostas com ganhos altos na plataforma.

Os episódios teriam ocorrido nos dias 6 e 15 de abril. Em ambos, a temperatura registrada subiu de forma repentina em poucos minutos, com variações de 4°C a 5°C acima do esperado para aquele horário.

De acordo com dados coletados pela Bloomberg, o período das variações coincidiu com cerca de US$ 1,4 milhão em apostas, aproximadamente R$ 7 milhões, em contratos ligados à temperatura máxima diária em Paris.

Meteorologistas independentes e usuários de fóruns começaram a estranhar o padrão quando perceberam que ele se repetia em dois dias diferentes sem explicação, segundo relatos citados pelo Financial Times (FT).

O administrador do fórum meteorológico online Infoclimat, Sébastien Brana, disse ao jornal ter pensado que se tratava de um problema com sensores, "mas a situação climática não explicava o que estava acontecendo", pontuou.

Lucros altos em apostas

No dia 6 de abril, uma conta transformou menos de US$ 30 ou R$ 150 em cerca de US$ 13.990, algo em torno de R$ 70 mil, ao apostar em um cenário que tinha apenas 0,2% de chance, ainda conforme o Financial Times.

Já no dia 15, outro usuário ganhou mais de US$ 21.000, cerca de R$ 105 mil, com uma aposta de US$ 119, quando o mercado atribuía algo próximo de 0,5% de probabilidade.

As apostas teriam sido feitas poucos minutos antes das variações nas medições.

No total, duas contas teriam somado cerca de US$ 37.000, aproximadamente R$ 185 mil, nesses dois episódios, segundo dados de análise de blockchain citados pelo TradingView News.

"Essas variações de temperatura parecem muito improváveis, especialmente nessas duas datas e em um período tão curto. " Ruben Hallali, meteorologista entrevistado pela BFMTV

"Podemos imaginar que alguém com bom conhecimento de como os sensores funcionam tenha intervindo, fazendo com que a temperatura subisse dois graus no momento certo, para validar uma aposta", considerou o meteorologista Ruben Hallali.

Risco vai além das apostas

O meteorologista e CEO da HD Rain, Ruben Hallali, afirmou à Bloomberg que "se houver erro nesses dados [meteorolóicos], pode ser perigoso", já que eles são essenciais para pilotos e controladores de tráfego aéreo.

O caso reacende discussões sobre os chamados "mercados de previsão", plataformas que permitem apostas em eventos do mundo real como clima, política e economia.

Em episódios anteriores, já houve investigações e controvérsias envolvendo esse tipo de plataforma, justamente por conta da falta de um arcabouço consistente para tratar de possíveis fraudes.

Esses mercados dependem de dados externos que podem falhar ou ser manipulados, e muitos deles ainda permitem participação sem identificação clara dos usuários, o que dificulta rastrear comportamentos suspeitos.

Após os episódios, o Polymarket trocou a base usada para os contratos de temperatura em Paris e passou a utilizar medições do aeroporto Paris Le Bourget, segundo a Bloomberg.

A empresa não comentou o caso publicamente, assim como autoridades francesas ou o aeroporto.