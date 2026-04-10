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Apostas em mercado de previsões acendem alerta na Casa Branca

Investidores teriam montado grandes posições antes do anúncio do cessar-fogo

Mercado de previsões: plataformas permitem investidores 'apostar' em eventos geopolíticos (Andriy Onufriyenko/Getty Images)

Mercado de previsões: plataformas permitem investidores 'apostar' em eventos geopolíticos (Andriy Onufriyenko/Getty Images)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 10 de abril de 2026 às 15h26.

Última atualização em 10 de abril de 2026 às 15h37.

A Casa Branca alertou funcionários do governo dos Estados Unidos contra a participação em apostas nos mercados de futuros e em plataformas de previsão ligadas a eventos políticos, após suspeitas de que informações sensíveis possam ter influenciado operações com petróleo, segundo a Reuters.

A preocupação surgiu depois de dois episódios que chamaram atenção de autoridades e analistas. No mais recente, investidores teriam montado apostas de cerca de US$ 950 milhões no petróleo poucas horas antes do anúncio de um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, na terça-feira, 7.

Em outro caso, ocorrido em março, também foram registradas posições relevantes em contratos de petróleo pouco antes de o presidente Donald Trump pedir o adiamento de ataques à infraestrutura de energia iraniana.

Em termos simples, o que levantou suspeita foi o “timing” dessas apostas: grandes movimentações aconteceram pouco antes de decisões políticas relevantes, o que gerou dúvidas se foram apenas coincidências ou se houve acesso antecipado a informações do governo.

Além do mercado tradicional de futuros, o caso também envolve os chamados mercados de previsão — plataformas em que investidores apostam em resultados de eventos (como “vai acontecer” ou “não vai acontecer”), o que ampliou o escrutínio sobre possíveis vazamentos ou uso indevido de informação privilegiada.

Agora, autoridades e parlamentares defendem uma análise mais aprofundada para verificar se houve vazamento de dados ou uso de informação sensível antes dos anúncios oficiais.

Acompanhe tudo sobre:Petróleo

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