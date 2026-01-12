Após saída de Alexandre Santoro, IMC anuncia ex-GPS como novo CEO

A IMC (International Meal Company) anunciou nesta segunda-feira, 12, a escolha de Fernando Cesar Calamita como novo CEO da companhia. O executivo assume o cargo a partir de 1º de fevereiro de 2026, marcando o encerramento do processo de sucessão iniciado com a saída de Alexandre Santoro.

Com mais de 30 anos de experiência executiva, Calamita construiu carreira em setores como alimentação, logística e incorporação imobiliária.

Entre 2020 e 2025, presidiu a GRSA, do Grupo GPS, após ter atuado como CFO da operação latino-americana da empresa. Ao longo da trajetória, também ocupou cargos de liderança em companhias como AGV Logística, United Technologies Group, América Latina Logística e Gafisa. É formado em Administração pela PUC-SP e possui MBA em Finanças.

“Assumo este desafio com muita energia, convicção e ambição. A IMC entra agora em uma fase em que o trabalho realizado nos últimos anos se transforma em base sólida para um novo ciclo de crescimento”, afirmou Calamita, em nota.

Segundo ele, a estratégia combina manutenção da disciplina financeira com uma agenda clara de expansão, fortalecimento das marcas e geração consistente de valor.

A chegada do novo CEO ocorre após um período de reestruturação profunda da companhia. Santoro assumiu a IMC em 2021, quando a Faro Capital se tornou acionista de referência, em meio aos impactos da pandemia sobre restaurantes e praças de alimentação. Sob sua gestão, a empresa promoveu uma revisão do portfólio, vendeu ativos considerados não estratégicos — incluindo operações no Panamá e na Colômbia — e executou um plano de redução de endividamento.

Também foi nesse ciclo que a IMC vendeu o controle da operação da KFC Brasil à Kentucky Foods Chile por US$ 35 milhões, movimento que reduziu o capex e abriu espaço para concentrar investimentos em marcas próprias, como Frango Assado. A companhia é ainda franqueada master da Pizza Hut Brasil e controla a rede Viena.

Em mensagem de despedida, Santoro afirmou que a busca por eficiência permitiu construir “uma empresa mais simples, mais eficiente, menos alavancada e totalmente preparada para um novo ciclo de crescimento”. O executivo deixou a operação para assumir o comando do GPA.

No comunicado ao mercado, a companhia reforça que os avanços recentes em eficiência operacional, margens, simplificação do portfólio e disciplina financeira criam as condições para a próxima etapa de desenvolvimento. A missão de Calamita, segundo a empresa, será justamente transformar essa base em crescimento sustentável — agora com foco em expansão e fortalecimento das marcas em um ambiente ainda competitivo para o setor de alimentação fora do lar.