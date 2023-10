Após rendimento subir 45%, "ainda" não é o momento de comprar títulos americano, diz Gavekal

O rendimento dos títulos do tesouro americano com vencimento em 10 anos superou 5% pela primeira vez desde 2007 nesta segunda-feira. Em seis meses, a alta do rendimento foi de 45%. Apesar do rendimento elevado em relação ao histórico recente, o momento ainda não é o ideal para comprar os títulos. Isso é o que afirma o Anatole Kaletsky co-fundador e economista-chefe da Gavekal Research, em seu novo relatório.

O momento ideal, afirmou Kaletsky, deverá ser dentro de um ou dois meses. "[É] quando penso que os rendimentos de 10 anos dos títulos do tesouro dos EUA atingirão o pico, em torno do nível da taxa de fundos do Fed, de 5,25% a 5,5%", escreveu.

Entre os alicerces que sustentam a tese da Gavekal estão a incerteza sobre a queda da inflação americana para a meta de 2%, o nível de endividamento dos Estados Unidos e a crença de o juro neutro teria ficado mais alto no país.

"Essa era de excessivas poupanças provavelmente acabou, em parte porque os baby boomers aposentados, mesmo na China, começarão a consumir as poupanças que acumularam nas últimas duas décadas, enquanto os déficits fiscais nos EUA e em outros países atingem níveis sem precedente", afirmou Anatole Kaletsky.

O momento de entrada

O rendimento de 5% a 10 anos é "atraente", segundo o economista, "se a economia dos EUA tiver um desempenho positivo". Mas o ponto mais adequado seria quando a curva de rendimentos estivesse praticamente plana, com o de dez anos mais próximo de 5,4%. Em um cenário pessimista, no entanto, esse rendimento poderia saltar para até 6,8%, segundo as projeções da casa.

Alternativamente, poderíamos esperar que o Fed comece a cortar as taxas de juro, como parece provável com a economia dos EUA prestes a enfraquecer no próximo ano. "Mas uma vez que o Fed reduza as taxas, os investidores exigirão um prêmio de prazo acima da taxa dos fundos do Fed – e esse prêmio terá um forte aumento se o Fed afrouxar substancialmente quando a inflação ainda estiver bem acima da sua “meta” e os déficits fiscais dos EUA estiverem explodindo para cima."

"Uma vez que a maioria dos investidores de títulos passaram a vida dando aos governos e aos bancos centrais o benefício da dúvida, espero que a visão otimista prevaleça num primeiro momento. É por isso que as obrigações poderão em breve valer a pena serem negociadas", pontuou Kaletsky.