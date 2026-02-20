Após recorde, ações europeias podem ficar paradas em 2026, diz levantamento

Embora as ações europeias tenham atingido níveis recordes nesta semana, uma pesquisa da Bloomberg com 17 estrategistas sugere que esse pode ser, de fato, o ponto alto para os investidores em 2026.

A mediana das projeções indica que o índice Stoxx Europe 600 deve encerrar o ano praticamente no mesmo nível de sua máxima histórica de 630 pontos, registrada na última quarta-feira, 18.

O sentimento geral é que os fatores que impulsionaram as bolsas europeias até aqui já perderam força, e o mercado agora terá de lidar com expectativas de lucros mais desafiadoras.

O principal ponto de preocupação dos especialistas é que as projeções de crescimento de dois dígitos nos lucros das empresas pareçam muito ambiciosas diante do cenário atual.

O peso das expectativas e das avaliações

A chefe de estratégia de ações globais e europeias do Citigroup Inc., Beata Manthey, afirmou à Bloomberg que as ações europeias subiram rapidamente e já se aproximam das metas projetadas para o final do ano.

"Estamos atentos a sinais de inflexão generalizada no lucro por ação. Por enquanto, temos uma forte preferência por ações com foco no mercado doméstico em relação a ações com foco internacional." Beata Manthey, chefe de estratégia de ações globais e europeias do Citigroup Inc.

Além disso, as ações já não estão tão atrativas quanto antes. O Stoxx 600 é negociado, atualmente, a cerca de 16 vezes os lucros futuros, acima da média de 13,3 vezes dos últimos 20 anos.

De acordo com estrategistas da Bloomberg Intelligence, esse nível se aproxima do valor mais alto da história, desconsiderando períodos de bolhas ou recessões severas.

O estrategista do Societe Generale SA, Roland Kaloyan, apontou riscos reais nas expectativas de lucros para 2026, especialmente no segundo semestre, o que pode levar os índices a recuarem.

O mercado está aplicando múltiplos de valuation elevados a essas altas expectativas, acrescentou Kaloyan.

Nem tudo é motivo para pessimismo

Apesar da previsão de estagnação, a economia europeia deve se apoiar em gastos governamentais e taxas de juros baixas, formando uma rede de proteção que ajuda a manter o mercado estável.

As fontes ouvidas pela Bloomberg mantêm uma visão positiva, apesar do potencial de novos ganhos para o principal índice ser limitado, com uma meta de 630 pontos já batida anteriormente.

O especialista do Unicredit Group, Christian Stocker, projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) europeu deve crescer gradualmente e impulsionar os lucros das empresas em cerca de 10% neste ano.

Setores como commodities, telecomunicações, saúde e serviços públicos têm mostrado resiliência. Já áreas como tecnologia e mídia, afetadas pela inteligência artificial (IA), ficaram para trás.