Após queda nas vendas, Nike planeja nova rodada de demissões para reestruturar operação

A Nike está planejando uma nova rodada de demissões como parte da estratégia de Elliott Hill, CEO da companhia, para realinhar a empresa e estimular seu crescimento, após os resultados financeiros ficarem abaixo das expectativas. As informações foram divulgadas por fontes da empresa à CNBC.

Esses cortes afetarão menos de 1% da força de trabalho corporativa, embora o número exato de vagas impactadas ainda não tenha sido definido. As divisões da Nike na Europa, Oriente Médio e África e na Converse não sofrerão com as demissões.

Em um comunicado, a Nike declarou: "Como mencionamos em nossos resultados do quarto trimestre, a Nike está em processo de realinhamento. As mudanças visam nos preparar para ter sucesso e criar o próximo grande capítulo da Nike. Essa nova estrutura foi desenhada para colocar o esporte e a cultura esportiva de volta no centro, fortalecendo nossa conexão com o atleta e o consumidor e nos dando espaço para criar aquilo que apenas a Nike pode fazer."

Em fevereiro, a Nike já havia anunciado a demissão de 2% de sua força de trabalho, o que representou mais de 1.500 postos de trabalho, como parte de uma reestruturação mais ampla. Essa nova rodada de cortes é uma continuação da política de Eliott Hill para reorganizar as equipes dentro da companhia.

Reestruturação de negócios

Sob a liderança do ex-CEO John Donahoe, a Nike alterou sua estrutura de negócios, passando de uma divisão por esportes para uma segmentação baseada em feminino, masculino e infantil, com o objetivo de expandir sua atuação no setor de lifestyle. No entanto, alguns críticos apontam que essa mudança contribuiu para o enfraquecimento da inovação na marca, uma vez que a empresa passou a se concentrar na ampliação de sua base de consumidores, em vez de focar no desempenho esportivo dos produtos.

Hill, veterano da Nike, está agora desfazendo essa mudança para devolver o foco da empresa ao esporte e à cultura. Após apresentar sua proposta em junho, foram definidas as lideranças para novas equipes em julho, e a empresa informou que um "pequeno número" de colaboradores deixará a companhia em decorrência das mudanças.

Em um memorando enviado aos funcionários, a Nike explicou que, como parte das novas diretrizes, alguns funcionários serão promovidos, terão novos gestores ou serão realocados para diferentes equipes.

Os funcionários saberão se serão impactados pelas mudanças durante as conversas previstas até 8 de setembro, com a maioria das novas funções entrando em vigor a partir de 21 de setembro, segundo informações da CNBC.

Para que as conversas ocorram de forma mais tranquila, os funcionários corporativos nos escritórios dos EUA e Canadá trabalharão remotamente na próxima semana, exceto quando orientados de outra forma por seus líderes, segundo o comunicado.

Desde que assumiu a liderança da Nike, Hill tem se concentrado em reverter o declínio nas vendas, reavivar a inovação e recuperar o relacionamento com seus parceiros atacadistas.

Balanço de junho

No balanço divulgado em junho, o lucro líquido da empresa no período de três meses encerrado em 31 de maio foi de US$ 211 milhões, ou 14 centavos por ação, uma forte queda em relação ao US$ 1,5 bilhão, ou 99 centavos por ação, registrados no ano anterior. Os analistas estavam esperando 13 centavos.

As vendas caíram para US$ 11,1 bilhões, uma redução de 12% em comparação aos US$ 12,61 bilhões do ano passado. Já a receita para o período atingiu US$ 11,1 bilhões, contra US$ 10,72 bilhões estimados.

Ao anunciar os resultados financeiros, a Nike indicou que espera que a queda nas vendas e nos lucros diminua nos próximos trimestres, sugerindo que a recuperação da empresa pode ser mais rápida do que o esperado. Hill também mencionou o realinhamento que está agora se concretizando.

"Em vez de uma estrutura dividida entre masculino, feminino e infantil, as equipes da Nike, Jordan e Converse irão trabalhar todos os dias com a missão de criar os produtos, calçados, roupas e acessórios mais inovadores e desejados para os atletas que atendem", disse o CEO.

Ele também reforçou que a Nike se reorganizará em "equipes focadas em esporte", com o objetivo de "impulsionar um fluxo contínuo de produtos inovadores em todas as três marcas".