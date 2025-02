Após feriado nos EUA, futuros das ações começam semana em alta

Após o feriado do Dia dos Presidentes na última segunda-feira, 17, começa a semana de negociações nos Estados Unidos. No início desta terça-feira, 18, os futuros das ações americanas tiveram alta.

Os futuros do Dow Jones Industrial Average avançaram 0,1%, enquanto os do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram 0,3% e 0,4%, respectivamente.

O mercado americano vem de uma semana positiva: o Dow Jones acumulou alta de 0,6%, o S&P 500 avançou 1,5% e o Nasdaq Composite subiu 2,6%.

Boa parte desses ganhos vieram na quinta-feira, 13, após o presidente Donald Trump divulgar seus planos para as tarifas recíprocas que pretende impor aos países que taxam produtos vindos dos Estados Unidos.

Os investidores foram tranquilizados pela proposta mais branda do presidente americano. A medida, chamada de “Plano Justo e Recíproco”, não impõe tarifas de forma imediata, mas direciona o Departamento de Comércio a buscar formas de elevar as tarifas impostas a outros países, tornando-as equivalentes às cobradas dos EUA.

Ao longo da semana, economistas e investidores estarão de olho na divulgação da ata da reunião de janeiro do Federal Reserve Bank, o banco central americano, prevista para ser publicada na quarta-feira, 19. O mercado busca informações sobre por quanto tempo o banco central planeja manter as taxas de juros constantes.

Os preços das ações dos EUA estão instáveis neste início de ano com as contínuas preocupações em relação ao comércio internacional e à inflação. No entanto, uma análise feita pela CNBC mostra que elas não estão muito distantes de seus máximos recentes. O Dow e o Nasdaq estão a cerca de 1% de seu nível mais alto recente, enquanto o S&P 500 está a apenas 0,2%.