Após eleições, Goldman Sachs eleva previsão de crescimento do Reino Unido

Goldman Sachs atualizou sua previsão de crescimento para o Reino Unido após a expressiva vitória do Partido Trabalhista nas eleições gerais do país. O banco de investimentos afirmou, em nota divulgada na manhã de sexta-feira, 5, que espera que a agenda de política fiscal do novo governo trabalhista forneça um "modesto impulso ao crescimento da demanda no curto prazo". Com isso, as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido foram aumentadas em 0,1 ponto percentual para 2025 e 2026, chegando a 1,6% e 1,5%, respectivamente.

De acordo com a CNBC, os economistas do Goldman Sachs destacaram que "reformas no sistema de planejamento poderiam impulsionar a construção de casas e a produtividade; investimentos maiores no setor público poderiam aumentar o potencial de produção; e laços comerciais mais próximos com a União Europeia poderiam mitigar alguns dos custos do Brexit". No entanto, eles alertaram sobre os riscos de possíveis aumentos adicionais na tributação, que poderiam afetar os incentivos para investir, e a promessa do Partido Trabalhista de reduzir a migração líquida, que poderia impactar a oferta de mão de obra.

A vitória do Partido Trabalhista já repercute no mercado financeiro britânico. O índice FTSE 100 subiu 0,29% às 10h30 de sexta-feira, enquanto investidores reagiam aos resultados eleitorais. O índice FTSE 350 de bens domésticos e construção civil registrou um aumento de 3,81%, com ações individuais como Persimmon, Taylor Wimpey, Barratt Developments e Bellway subindo entre 2,93% e 4,65%.

Vitória do Partido Trabalhista

Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, será o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, após o atual, Rishi Sunak, admitir a derrota. A vitória do Partido Trabalhista é vista como um potencial impulso para os mercados do Reino Unido, especialmente no setor de construção civil. Em nota divulgada na sexta-feira, o JPMorgan afirmou que "o Partido Trabalhista pretende relaxar as regulamentações de planejamento e implementar outras reformas de maneira bastante rápida". O banco de investimentos acrescentou que essas medidas "podem estimular o crescimento até certo ponto, mas a magnitude provavelmente será pequena e levará tempo para ocorrer".

Essas atualizações refletem o otimismo cauteloso dos analistas em relação ao impacto das novas políticas trabalhistas no crescimento econômico do Reino Unido, com destaque para as reformas planejadas que podem ajudar a superar desafios estruturais e estimular setores chave da economia.