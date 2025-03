Apetite global: BYD mira dobrar vendas internacionais em 2025

A BYD, gigante chinesa de veículos elétricos, tem grandes planos para expandir sua presença internacional neste ano.

Durante uma conferência com analistas, o presidente do conselho de administração da empresa revelou que a montadora almeja dobrar suas vendas fora da China, alcançando 800 mil unidades em 2025. Em 2024, a companhia exportou 417.204 veículos, um crescimento de 71,9% em relação ao ano anterior.

Para superar as barreiras tarifárias, a BYD está focada em uma estratégia de produção local.

A empresa planeja montar seus carros diretamente nos mercados internacionais que mira, o que deve reduzir custos e aumentar a competitividade, especialmente em países da América Latina e do Sudeste Asiático, onde os consumidores são mais receptivos aos produtos chineses.

É uma estratégia que a montadora já vem utilizando no Brasil, com a construção de uma fábrica em Camaçari, na Bahia.

O presidente do conselho da BYD destacou que a empresa vê "grandes oportunidades" nesses mercados emergentes. Na Europa, particularmente no Reino Unido, a montadora aposta em um aumento significativo de sua participação de mercado, considerando que o país está "muito aberto" a produtos chineses competitivos.

Embora a China continue sendo o maior mercado para a BYD, a montadora tem se destacado globalmente. Em 2024, ela ultrapassou a Tesla em faturamento, com receitas de 777 bilhões de yuans (US$ 107 bilhões), impulsionadas pela sua liderança em vendas de veículos elétricos e híbridos.

A empresa vendeu 1,76 milhão de carros elétricos no ano passado, chegando muito perto da Tesla, que registrou 1,79 milhão de unidades. No entanto, foi no segmento de híbridos que a BYD realmente se destacou, com 4,27 milhões de unidades vendidas, uma marca que a coloca em posição de destaque mundial, ao lado de gigantes como a Ford.

Com inovações tecnológicas constantes, como seu novo sistema de recarga ultrarrápida, que adiciona 400 km de autonomia em apenas 5 minutos, a BYD se mantém competitiva. A montadora segue ganhando terreno globalmente, com vendas expressivas em mercados como Europa, Tailândia, Singapura e Austrália.