Apesar de bitcoin bater US$ 100 mil, Nvidia supera rentabilidade em 10 anos

O maior competidor do bitcoin (XBTUSD) quando o assunto é rentabilidade não é uma criptomoeda, mas sim a Nvidia (NVDA). Na última década, a fabricante de semicondutores registrou uma lucratividade de 28.763%, acima de qualquer outro ativo, segundo a consultoria Elos Ayta, enquanto o bitcoin bateu, pela primeira vez, a marca de US$ 100 mil em uma valorização acumulada de 25.323% em dólares nos últimos 10 anos.

Ainda segundo a consultoria, o resultado "ressalta o poder da inovação tecnológica, já que a Nvidia, pioneira em chips gráficos e inteligência artificial, impulsionou transformações profundas em setores que vão desde games até data centers e IA".

Gráfico Elos (Elos Ayta/-)

No mesmo período, outras integrantes do grupo das "Magnificent Seven" também tiveram crescimento expressivo. É o caso da Tesla (TSLA), que acumulou rentabilidade de 2.252% e da Amazon (AMZN), com 1.280%. A Microsoft (943%), a Apple (846%) e a Meta (718%) também tiveram bons retornos, consolidando o setor de tecnologia como o líder.

Entre as empresas brasileiras — e fora do setor de tecnologia — o ativo brasileiro que se destacou é a PetroRio (PRIO3). A companhia obteve uma valorização de 2.155% em dólares, o que a colocou na quarta posição da amostra, superando até grandes empresas globais. O desempenho, segundo a Elos Ayta, evidencia que, apesar do domínio das inovações tecnológicas, ainda há espaço para empresas tradicionais, especialmente no setor de commodities, se destacarem.